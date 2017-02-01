01.02.2017 13:42:59

Şadan, beyannameler hakkında uyarılarda bulundu

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, oda üyesi olan ve basit usul vergi mükellefi olan esnafları uyararak, ellerinde bulunan her türlü fatura, perakende fişi, mal giriş ve gider faturalarını en kısa zamanda odaya getirmelerini istedi.

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Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, oda üyesi olan ve basit usul vergi mükellefi olan esnafları uyararak, ellerinde bulunan her türlü fatura, perakende fişi, mal giriş ve gider faturalarını en kısa zamanda odaya getirmelerini istedi.Basit usul vergiye tabi olup, muhasebesi, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda tutulan üye esnafların, ellerinde bulunan her türlü fatura, perakende fişi ve mal giriş ile gider faturalarını en kısa zamanda odaya getirmeleri gerektiği konusunda uyaran Şadan, "Basit Usül Ticari Kazanç Beyanname dönemi sona ermeden bütün esnaflarımız ellerinde bulunan fiş, fatura gibi belgelerini Odamıza veya muhasebecisine, getirmeli." dedi.Beyanname dönemi geçtikten sonra, beyannamelerinin cezalı gideceklerini dile getiren Şadan, "Her işletme en kısa zamanda muhasebecisine gidip, işlemlerinin durumunu takip etmelidir." dedi.