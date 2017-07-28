28.07.2017 18:33:02
Sadakataşı'ndan el-Bab'a yardımeli
Sadakataşı Derneği, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü IŞİD'den kurtarılan Halep'in Bab ilçesinde, muhtaç 850 aileye bebekleri için ihtiyaç kolisi dağıttı.
Sadakataşı Derneği tarafından Suriye'de dağıtılan yardımlar, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden götürülerek, Azez, El Bab ile Carabulus ilçelerinde dağıtıldı.
Yardım kolilerinin içerisinde bebek maması, bebek bezi, bebek bisküvisi ve yetişkin hastalar için bez yer aldı.
Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Hasbal, "Suriye de başlayan savaşın ilk gününden itibaren mazlumların yanında olmaya devam ediyoruz. Bizler ülkemizdeki hayırseverlerin yardımlarıyla mazlum Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.