14.02.2017 11:04:47

Saç ekimi sonrası 11 maddeye dikkat

Dr. Emrah Çinik, saç ekimi sonrası bazı durumlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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Dr. Emrah Çinik, saç ekimi sonrası bazı durumlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.Dr. Emrah Çinik, dikkat edilmesi gereken durumları şöyle sıraladı:"1- İşlemin hemen bitiminde,ense bölgesine pansuman yapılarak bandaj yapılır,saç ekilen bölgeye, özel bone verilir . Kalacağınız yere ulaştığınızda boneyi çıkarınız.2- Ense bölgesindeki bandaj ertesi gün alınacaktır.3- İlk gün, ekim yapılan sahalar bir yere temas etmemeli.4- İlk gece uyurken sırt üstü ,biraz dik olacak şekilde uyuyunuz .Hastanemizde size vereceğimiz boyun yastığını kullanınız5- İlk beş gün size verilen ilaçları doktorunuz belirttiği şekilde kullanınız6-Operasyon sonrası 1 hafta alkol kullanmayınız. Ayrıca yine bir hafta boyunca aspirin almayınız,sigarayı azaltınız7- Bazı kişilerde göz çevresi ve yüzde hafif bir şişlik (ödem) olabilir. Bu durum 2-3 gün içinde geçecektir.Şişlik yapılan lokal anestezinin yer çekimine bağlı olarak aşağı dogru yer değiştirmesidir .Verilen ilaçları talimatlarına uygun kullanırsanız ,bu durumu yaşama ihtimaliniz de azalacaktır8- Ertesi gün uçak veya diğer vasıtalarla seyahat edebilirsiniz.9- Egzersiz ,spor ,havuz,deniz,solaryum,güneşlenme ve sauna gibi aktivitelere 1 ay sonra başlayabilirsiniz10- İlk saç yıkaması 2. gün başlar ve hastanede yapılır ,özel yıkama yöntemi size detaylarıyla anlatılır.Sonraki yıkamaları kendiniz evde yapabilirsiniz. Saç ekimi yapılan bölgeye losyon sürülür ve 45 dakika beklenir. Ardından bu bölge yavşça,ılık su ile durulanır ve özel şampuan ile yıkanır. Yıkama programı 10 gün sürer.11- Dilerseniz, 2 hafta sonra uzayan saçlarınızı makas ile düzelttirebilirsiniz. Bir yıldan sonra, saçlarınızı traş makinesiyle kısaltabilirsiniz (ilk 1 yıl sadece makas ile traş olunur)"Dr. Çinik, "FUE saç ekiminden sonra saçların alındığı ve ekildiği bölgelerin iyileşme süresi 1-2 gündür. 1 hafta - 10 gün sonra artık saç ekimi yaptırmış olduğunuz anlaşılmayacaktır" şeklinde konuştu.