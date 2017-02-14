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Saç dökülmesi erkekleri vuruyor
14.02.2017 11:11:48

Saç dökülmesi erkekleri vuruyor

Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Engin Sönmez, saç dökülmesinin en fazla erkekleri etkilediğini söyledi.

Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Engin Sönmez, saç dökülmesinin en fazla erkekleri etkilediğini söyledi.

Hairestetik Turkey Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Engin Sönmez, "Saç ekim işlemi, günümüzde saç dökülmesi ve kellik problemlerine karşılık, en etkili, güvenli ve kalıcı yöntemdir. Bu problemlerin yaşanma durumlarında artık kadın ya da erkek, yetişkin ya da çocuk diye bir ayrım gözetilmemektedir. Her yaşta karşılaşılabilen bir sorundur ve herkese uygulanıp, aynı derecede başarı elde etmenin mümkün olup olmadığı merak konusudur. Bu anlamda işlem sonrasında başarıyı etkileyen pek çok faktör de bulunmaktadır. Bunlardan biri, kişinin kellik derecesidir. Diğer yandan mevcut saçların kalitesi de saç kalitesinin de önem taşımasıdır. Elbette tüm bu hususların dışında, uygulamayı yapacak cerrah ve ekibi de işinin uzmanı olmalıdır.

Gerekli olan tüm detaylar ve koşullar uygun ise, kişi de saç ekimi işlemi için uygun olacaktır demektir aslında. Belli ön çalışmanın ardından, işlem yapılacak bölgenin ve yerleşecek kılların da uygunluğu ile süreç devam edecektir" dedi.

Genel olarak saç ekiminin, erkek tipi saç dökülmesi yaşayan hemen her hastaya uygulanabilmekte olduğunu kaydeden Sönmez, "Buradaki erkek tipi saç dökülmesi, genetik olarak buna yatkın kişilerde erkeklik hormonunun etkisi ile gelişmektedir. Bunlarla birlikte saç folikülü etrafında saçı üreten hücreler, zaman içinde bu hormonun etkisiyle ölmektedirler. Böylece saç, önce incelir, sonra uzamamaya başlar ve en sonunda da tamamen dökülür. Bunun görüldüğü hastalarda, saç ekimi en kesin ve kalıcı tedavi şeklidir elbette. Aynı zamanda saçlı deride oluşan kaza ve herhangi bir travma sonrası yanık izi kalmış kişilere de, o bölgede kan dolaşımı olup olmadığının kontrolünün sonrasında, saç nakli uygulanabilinir" diye konuştu.

"Saç ekimi işlemi için yaştan çok dökülmenin şekli belirleyicidir"

Sönmez, "Eğer çıplak gözle bakıldığı zaman, deri görülür hale geldiyse o bölgedeki saç yoğunluğu normal yoğunluğun yaklaşık yüzde 50'nin altına düşmüş anlamına geliyor. Bu durumda hastaya uygulanacak en etkili tedavi, saç ekimiyle olabilir. Yani kısacası saç ekimi için belirli bir yas sınırlaması yoktur. Bu tip ekim işleminde yaşın belirleyici olduğu en önemli faktör, saç dökülmesinin bitip bitmemiş olmasıdır. Diğer yandan erkek tipi saç dökülmesi, hayat boyu süren bir olay olmasının yanında 40 yaşından sonra dökülme hızı yavaşlar. Bu sebeple bu yaşların altındaki hastalarda ekim yapıldığında saç dökülmesinin devam edebileceği ve hastanın daha sonra 2.veya 3. seanslara ihtiyaç duyabileceği bilinmelidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan saç ekimi işlemine uygun kişilerin, başının yan ve arka bölgelerinde yeterli miktarda saç olan kişiler olduğunu ifade eden Sönmez, "Bu kişilerde fut ve fue yöntemlerinin her ikisi de kullanılabilmektedir. Bu işlemlerin uygun bir diğer aday grubu ise göğüs, bacak vb. bölgelerde yeterli miktarda sağlıklı kıl olan kişilerdir. Bunlarda uygulanan saç ekimi yöntemi Fue'dir. Pek çok erkek geçmişte saç ekimi operasyonu için uygun görülmezken modern tekniklerin gelişmesiyle artık günümüzde uygun adaylar olmuşlardır. Bu şekilde ilerleyerek büyük greftlerin kullanımı ile oluşturulan ve doğal olmayan görüntüler yerini, küçük boyuttaki greftlerin kullanımı ile doğal görünümler almıştır. Gelişen yeni ve modern aletler ile birlikte her kişiye uygun olan doğal saç görünümünü yakalamayı kolaylaştırmıştır" şeklinde konuştu.
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