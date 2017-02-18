18.02.2017 11:39:42

Sabri Ülker Merkezi metabolizma alanında sis perdelerini aralıyor

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil başkanlığındaki Sabri Ülker Merkezi önemli buluşlara imza atıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil başkanlığındaki Sabri Ülker Merkezi önemli buluşlara imza atıyor.Yıldız Holding'in Harvard Üniversitesi ile iki yıl önce yaptığı işbirliği sonucunda hizmete açılan Sabri Ülker Merkezi, tüm dünyada takdirle karşılanan işlere imza atıyor. Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil başkanlığındaki merkez, Türk öğrenci ve akademisyenler için de eşsiz bir çalışma ortamı ve bilimsel köprü durumuna geldi. Geçtiğimiz yıl merkezde yapılan araştırma ve buluşların çoğunda genç Türk öğrencilerin olması da bunu gösteriyor.2016 yılında Sabri Ülker Merkezi'nde gerçekleşen buluşlar ve merkezin faaliyetleri Türk bilim dünyası ile de paylaşıldı. Sabri Ülker Vakfı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantılarda Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve önemli buluşlara imza atan üç öğrencisi Doç. Dr. Furkan Burak, Yard. Doç. Dr. Ebru Erbay ve Doçent Dr. Erkan Yılmaz önce Türk bilim dünyasından bir gruba, ardından da geniş bir basın grubuna geçtiğimiz yılın faaliyetlerini anlattı.Sabri Ülker Merkezi, önemli buluşlara imza atıyor2014 yılında Harvard Üniversitesi T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi bünyesinde hayata geçirilen Sabri Ülker Merkezi, bilim dünyasında heyecan oluşturan buluşlara imza atıyor.Merkezdeki Türk doktorlardan Yardımcı Doç. Furkan Burak karaciğere şeker üretme komutu veren yeni bir hormonun keşfini ve bu hormonun tedavi amacı ile kullanılmasını sağlayabilecek bir molekülün geliştirilmesini sağladı. Daha önce Merkez'de çalışan ve Bilkent Üniversitesi'ne dönen Yardımcı Doç. Ebru Erbay ise, daha önce keşfi sağlanan yağ asidi Lipokin'in kalp ve damar hastalıklarına karşı etkinliğini gösteren ve mekanizmalarını açıklayan bir buluş yaptı.Merkez bünyesinde Kasım 2016'da açılan görüntüleme merkezi ise, adeta hücrenin tomografisini çekerek, yiyeceklerin vücuda girdikten sonraki dakikalarda hücrelerde nasıl bir hareketlenme yarattığını anında görüntülüyor. Bu sayede gıdaların ve metabolik değişimlerin hastalıklar üzerindeki etkileri de saptanabilecek.