30.07.2017 17:25:53

'Sabri'nin ismini duydum ama...'

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mariano, 'Sabri'nin ismini duydum ama çok yakından tanıyorum dersem yalan olur' dedi.



Galatasaray'ın kamp yaptığı Avusturya'da yeni transferlerden Mariano, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizen Mariano sözlerine "Hedefimiz ligin ilk maçına hazırlanmak. Herkes elinden geleni yapıyor. Lige iyi başlayıp o şekilde de devam etmek istiyoruz" diyerek başladı.



Brezilyalı sağ bek, hedeflerinde şaşma olmadığını belirterek, "Şampiyonluklar, kupalar kazanmak için geldim. Geçmişteki hedeflerim neyse Galatasaray'da da hedef aynen devam edecek. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Mutlaka Avrupa'da devam etmek isterdik. Şu an için lige odaklanmak gerekiyor. Türkiye Ligi ve kupası ana hedefimiz. Bu sene şampiyon olup seneye Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyorum" dedi.



"MAİCON, MUSLERA VE MERT BANA ÇOK YARDIMCI OLUYOR"



Takıma çabuk uyum sağlamasıyla ilgili bir soru üzerine Mariano, "Kısa bir süre önce geldim. Maicon, Muslera ve Mert bana çok yardımcı oluyor. Adaptasyon sürecini kısa sürede atlattım; atlatmaya da devam ediyorum. Hedefim bu süreci en kısa sürede sonlandırıp takıma katkı sağlayabilmek" diye konuştu.



"FEGHOULİ GELİRSE ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLAR"



Sambacı, sarı-kırmızılı kulübün transfer etmek istediği Feghouli'ni hakkında da şunları söyledi:



"Feghouli'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İspanya'dan da tanıyorum. Gelirse büyük katkı sağlayacaktır. Kamera önünde biraz utangaçım. Gülmediğimi düşünmenizin nedeni bu. Arkadaşlarımla olduğumda ise çok eğlenceli bir insanım..."



"SABRİ'NİN İSMİNİ DUYDUM AMA..."



Sarı-kırmızılı kulüpte uzun yıllar sağ bekte görev alan Sabri ile ilgili bir soru üzerine ise Mariano, "Sabri'nin ismini duydum ama çok yakından tanıyorum dersem yalan olur. İspanya'da oynarken Türkiye Ligi'ni çok takip edemiyordum. Ben Galatasaray'a neler verebilirim ona bakıyorum. Galatasaray'a gelme amacım bu. En iyi şekilde adapte olup uzun yıllar sağ bekte görev almak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"İTALYA VE İSPANYA'DA TEKLİFLER VARDI"



Sarı-kırmızılı kulübe gelmeden önce İtalya ve İspanya'dan teklifler aldığını vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Galatasaray'dan teklif aldıktan sonra ikinci kez düşünmedim bile. Çok büyük, önemli tarihe sahip, Avrupa'da şampiyonluklar kazanmış bir camia. Diğer teklifler dışarıda kaldı ve hemen kabul ettim" açıklamasında bulundu.



"İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMALIYIZ"



Antrenmanların tempolu geçtiğini belirten, Mariano, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu dönemde de bunu yapmamız lazım. Sezon boyunca fiziksel açıdan bir sıkıntı yaşamamalı ve iyi bir başlangıç yapmalıyız. Şampiyonluk ve Türkiye Kupası hedefimiz. Bunun için de en iyi şekilde hazırlanıp kampı iyi geçirmek gerekiyor. Taraftarımız bizi beklesin. Hem ofansif hem de defansif olarak beraber oynayan bir Galatasaray izleyecekler. Bizi desteklemeye devam etsinler."



"ZAMAN GEÇTİKÇE DAHA İYİ TANIYACAĞIM"



Igor Tudor hakkında da düşüncelerini paylaşan Brezilyalı oyuncu, "Her hocada biraz çılgınlık vardır. İspanya'daki hocamın bana katkısı çok oldu. Güzel yıllar geçirdik. Bendeki yeri ayrıdır. Igor Tudor ile sadece 2 haftadır çalışıyoruz. Zaman geçtikçe daha iyi tanıyacağım. İlk izlenimim iyi bir antrenör olduğu" ifadelerini kullandı.