27.02.2017 09:48:32

Sabri 350. maçına çıkıyor

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Sabri Sarıoğlu, bugün oynanacak Beşiktaş derbisiyle birlikte sarı-kırmızı formayla 350. lig maçına çıkacak.

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Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Sabri Sarıoğlu, bugün oynanacak Beşiktaş derbisiyle birlikte sarı-kırmızı formayla 350. lig maçına çıkacak.Sarı-kırmızılıların deneyimli sağ beki Sabri Sarıoğlu, bugün TT Arena'da oynanacak Beşiktaş maçında Teknik Direktör Igor Tudor'un görev vermesi halinde 350. lig maçına çıkacak. Galatasaray kariyerine 1996 yılında minik takımda başlayan 32 yaşındaki futbolcu, alt yapının tüm kategorilerinde forma giyerek A Takım'a kadar yükseldi.15 sezonda 15 kupaİlk Süper Lig maçına 4 Mayıs 2003'te Trabzonspor maçıyla çıkan sarı-kırmızılı futbolcu, geride kalan sezonlarda 6 lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray forması altında 15. sezonunu yaşayan ve bugün forma verilmesi halinde 350. lig maçına çıkacak olan Sarıoğlu'nun lig kariyerinde 14 golü bulunuyor.