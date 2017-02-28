28.02.2017 18:44:30

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bugün ve yarın, seferlerin yüzde 10'u azaltılacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen sis nedeniyle bugün ve yarın, saat 21:00 ila 10:00 arasında planlanan seferlerin yüzde 10 oranında azaltılacağı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, genel müdürlük başkanlığında Meteorolojik ve Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen yoğun sis nedeniyle bazı kararlar alındığı aktarılarak, "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 28.02.2017 saat 21:00 ile 01.03.2017 saat 10:00 arasında, yüzde 10 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı