02.03.2017 18:18:18

Sabiha Gökçen'de korsan taşımacılık durduruldu

Sabiha Gökçen Havaalanı'nda uzun yıllardır tartışma konusu haline gelen korsan taşımacılığa Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Emniyet güçleri el attı. Havaalanı içerisinde faaliyet sürdüren firmalar çevik kuvvet güçleri eşliğinde havaalanından çıkartıldı.

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Sabiha Gökçen Havaalanı'nda uzun yıllardır tartışma konusu haline gelen korsan taşımacılığa Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Emniyet güçleri el attı. Havaalanı içerisinde faaliyet sürdüren firmalar çevik kuvvet güçleri eşliğinde havaalanından çıkartıldı.Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yıllardır yaşanan korsan taşımacılık sorunu ortadan kaldırıldı. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda zorla 'yolcu kapma' denilen yöntemle havaalanından Kocaeli, Bursa, Sakarya, Düzce, Yalova gibi çevre illere ulaşmak isteyen yolcuları rahatsız ederek zorla taşımaya çalışan firmalar için BİMER üzerinden Ulaştırma Bakanlığı'na çok sayıda şikayet iletilmişti. BİMER tarafından gerçekleşen vatandaş şikayetleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Sabiha Gökçen Havaalanı yönetimi çalışma başlattı. Uzun süren araştırmalar ve takipler neticesinde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen firmalar hakkında önce havaalanından çıkmaları ve faaliyetlerini sonlandırmaları talep edilerek cezai işlemler uyguladı.Uyarıyı dikkate almayan firmaları çevik kuvvet çıkardıSabiha Gökçen Havaalanı'nda faaliyet gösteren bazı firmalar Ulaştırma Bakanlığının uyarılarını dikkate almayıp faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Bunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı'nın, İstanbul Valiliği'nin, Sabiha Gökçen Havaalanı yönetiminin ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekiplerinin operasyonu ile Sabiha Gökçen havaalanı içerisinde bulunan korsan firmaların bilet satış kulübeleri ve otobüsleri vinçlerle kaldırıldı. Bu firmalarda çalışanlar ise yapılan operasyona karşı direnmeye kalkışınca Çevik Kuvvet ekipleri şahısları havaalanından çıkardı. Sabiha Gökçen Havaalanı'nın sadece tek yetkili ve resmi taşıma firması Akmis Seyahat'e bir yaptırım uygulanmadı. Akmis Seyahat tüm gereklilikleri yerine getirdiği ve yetkili taşıma firması olduğu için sözleşmesi sona erene kadar faaliyetlerine devam edecek. Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce ve Kocaeli illerine ulaşmak isteyenler Akmis Seyahat vasıtası ile seyahatlarını sürdürebilecek.