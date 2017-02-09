09.02.2017 14:22:50

Şabanözü'nde hummalı çalışma

Şabanözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yoğun kış şartlarının yaşandığı ilçede, geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Şabanözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yoğun kış şartlarının yaşandığı ilçede, geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı.Belediye'ye bağlı kamyon, kepçe ve temizlik makineleriyle birlikte bütün ekipler ilçede hummalı bir çalışma başlattı. Yoğun kış şartlarında karla mücadele için çalışan ekipler karın kalkmansın ardından sokaklarda temizlik yapmaya başladı. Birikmiş karları temizleyen ekipler ayrıca ilçedeki tüm sokakları baştan sona yıkadı.Şabanözü Belediye Başkanı Mustafa Karakaya, halkın yoğun olarak kullandığı cami ve mescid gibi ortak kullanım alanlarının çevreleri için özel olarak ekiplere talimat verdi.