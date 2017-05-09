10.05.2017 11:47:08

Sabancı Holding'in ilk çeyrek net karı 669 milyon lira oldu

Sabancı Holding'in yılın ilk üç ayındaki konsolide net karı 669 milyon TL olarak gerçekleşirken, toplam varlıkları ise 31 Mart 2017 itibarıyla 317 milyar 385 milyon TL'ye, toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise 23 milyar 634 milyon TL'ye ulaştı- Sabancı Holding'in konsolide satışları, bu yılın ilk üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak, 9 milyar 1

Sabancı Holding'in konsolide satışları, bu yılın ilk üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak, 9 milyar 100 milyon TL oldu.

Holding'den yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding'in konsolide satışları, bu yılın ilk üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak, 9 milyar 100 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Sabancı Holding'in yılın ilk üç ayındaki konsolide net karı ise 669 Milyon TL olarak gerçekleşti. Sabancı Holding'in toplam varlıkları ise 31 Mart 2017 itibarıyla 317 milyar 385 milyon TL'ye, toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise 23 milyar 634 milyon TL'ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, 2017 yılının ilk üç ayında özellikle perakende, sigorta ve enerji iş kollarında oldukça başarılı işlere imza attığını belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Sabancı Holding olarak hedefimiz, içinde bulunduğumuz her sektörde paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmaktır. Holding olarak yatırımlarımıza planladığımız gibi devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz için çalışmaya ve daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akbank'ın kurulduğu günden bu yana faaliyetleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Göçmen, Akbank'ın kredileriyle ekonomiye sağladığı desteğin yaklaşık 186 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplamda yüzde 5 büyüyerek 230 milyar TL'nin üzerine çıktığını kaydetti.

Göçmen, Akbank ile bu dönemde toplam mevduatlarının 179 milyar TL seviyesine ulaştığını aktararak, "Takipteki krediler oranımız ise sektördeki en düşük takipteki kredi oranlarından biri olarak yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti. Akbank, üst üste 6. kez 'Türkiye'nin En Değerli Banka Markası' olduğu gibi dünyaca ünlü finans dergisi Euromoney'den 'Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Bankası' unvanını da aldı. Bu tür çalışmaların, müşterilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızın bankamıza duyduğu güvene paralel bir şekilde sonuçlandığını görmek mutluluk verici." ifadelerini kullandı.





- "Enerjisa'da değer yaratmayı sürdürdük"





Göçmen, Enerjisa'da verimlilik ve operasyonel mükemmellik odaklı faaliyetleri ile değer yaratmayı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk çeyreğinin üretim, dağıtım ve satış iş kollarının tamamında, gerek pazar koşulları gerekse çeşitli düzenlemeler çerçevesinde önemli zorluklar içermiş olmasına rağmen Enerjisa olarak satışlarımızı yüzde 6, tek seferlik gelir ve giderler hariç faaliyet karımızı da yüzde 7 artırdık. Bu dönemde de elektrik dağıtım ve satış alanlarında hizmet kalitemizi önemli oranda iyileştirmeye devam ettik. Üretimde devam eden arz fazlası, dönemsel olarak gerçekleşen doğal gaz kesintileri ve geçtiğimiz yıla göre yağış seviyesindeki azalmalar ile kendini gösteren zorlu pazar koşullarının olumsuz etkilerine rağmen, dengeli üretim portföyümüz, üretim birimlerimizin etkin optimizasyonu ve serbest piyasaya paralel gelişen ticaret faaliyetlerimiz ile değer yarattık.

Yine bu dönemde 62 MW kurulu gücünde Doğançay hidroelektrik santralimizi işletmeye alarak, inşa halindeki üretim yatırımlarımızı tamamlamış, ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesindeki katkımızı da artırmış olduk. Çok geniş bir coğrafyada hizmet verdiğimiz dağıtım alanında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ayrıca şu anda Enerjisa'da stratejik bir dönüşüm yaşıyoruz. Ortağımız E.ON ile birlikte Enerjisa ve iştiraklerini yeniden yapılandırmaya, bu çerçevede farklı dinamiklere sahip olan elektrik dağıtım ve perakende satış işlerimiz ile enerji üretim ve ticaret işlerimizi iki ayrı şirket halinde yönetmeye karar verdik. Böylelikle, pazar ve müşteri ihtiyaçlarına tam olarak odaklanabilecek iki güçlü şirket yaratmayı hedefliyoruz."

Türkiye enerji sektörünün büyümesi ve gelişimi için stratejileri ortaya koyan Milli Enerji Politikası'nın üç ana bileşeninin enerji güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa olarak belirlenmesini çok önemli gördüğünü ifade eden Göçmen, Türkiye'nin enerji kaynaklarının artan oranlarda ekonomiye kazandırılmasının, enerji güvenliği, istihdam, cari işlemler dengesi gibi alanlarda çok değerli katkısı olacağına inandığını aktardı.

Göçmen, son dönemde güneş, rüzgar ve linyit projeleri ile yaratılan yeni ivmenin önemine işaret ederek, "Türkiye'nin eş zamanlı olarak enerji yoğunluğunu azaltma yönünde adımlarını da hızlandırması gerekiyor. Enerjide arz veya üretim tarafı ve büyümenin yanı sıra tüketime de yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Serbest, öngörülebilirliği güçlendirilmiş, rekabete dayalı işleyen ve yeterli derinliğe sahip enerji piyasalarına yönelik atılmış olan adımları mutlaka sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding Sanayi Grubu'nun faaliyetlerine de değinen Göçmen, "Sanayi Grubumuz ilk üç ayda çok başarılı işlere imza attı. 'Yaşamı Güçlendiriyoruz' vizyonuyla yola çıktığımız Kordsa şirketimizde geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen yatırımlar, pazar ve müşteri odaklı faaliyetler ve operasyonel verimlilik yaklaşımı, finansal göstergelere olumlu yansıdı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre operasyonel kerlılığımızı yüzde 50 artırdık ve net karımız yüzde 31'lik artışla 74,3 milyon TL oldu. Temsa şirketimizle de bugün dünyanın bir çok ülkesine otobüs ihraç eder konumundayız. Son teknolojileri kullanarak geliştirdiğimiz otobüslerimizle fark yaratmaya devam ediyoruz. Brisa şirketimizle birlikte, yüzde 4 büyüyen Avrupa otomobil lastikleri pazarında Lassa markamızla, özellikle İngiltere, Fransa, Sırbistan, Yunanistan, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Letonya ve Polonya'da pazarın üzerinde bir performans sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.

Çimento şirketlerinin faaliyetlerini de aktaran Göçmen, "Çimento şirketlerimiz Akçansa ve Çimsa ile sektördeki liderliğimizi bu dönemde de sürdürdük. Akçansa şirketimizle benimsediğimiz pazar ve müşteri odaklı pazarlama anlayışıyla müşterilerimizin bizden talep ettiği ürünleri geliştiriyor, üretiyor ve pazarlıyoruz. Bu anlayışla Türkiye'nin en önemli projelerinde iş ortağı olarak yer alıyoruz. Bunun yanı sıra ABD için geliştirdiğimiz Low Alkali Çimento ile bu pazarın kapısını açtık. Bugün ABD'nin tercih ettiği en önemli çimento markasıyız." ifadelerini kullandı.

- "CarrefourSA'da dengeli büyüme ve karlılığa odaklanıyoruz"





Göçmen, Çimsa şirketiyle de 2016 yılında yaptıkları yatırım tutarının 196 milyon doları, ihracatlarının ise 110 milyon doları bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çimsa ile her yıl 5,6 milyon ton çimento üretiyoruz ve 65 farkı ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yıl 165 milyon ABD doları yatırımı ile gerçekleştirilen Çimsa Afyon Fabrikası devreye alındı. Sürdürülebilirlik ve çevre konularında da başarılı işlere imza atan Çimsa şirketimiz 2010 yılında sektördeki ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlayarak çıktığı bu yolculukta 2017 yılında ilk Entegre Faaliyet Raporu'nu yayınlayarak hem ülkesine hem de sektörüne örnek olmaya devam ediyor. CDP Türkiye 2016 raporlama döneminde şirket başarısı sayesinde A- puan alarak, Türkiye İklim Liderleri Ödülleri'ne layık görüldü ve çimento sektöründe de bir ilki başardı. Çimsa, Eskişehir Fabrikası 2. Tesisi'nde artık yakıt tüketiminin yüzde 33 gibi önemli bir oranını alternatif yakıtlardan karşılıyor.

Sabancı Topluluğu olarak gıda perakende alanındaki öncü markamız CarrefourSA ile 2016 yılı boyunca, 2017 yılının hemen başından itibaren tanıtacağımız yenilikler için var gücümüzle çalıştık. 'Önce Müşteri' diyerek çıktığımız bu yolda bol çeşit, kalite ve doğru fiyatla tüketicilerimize ulaşabilmek amacıyla operasyonel mükemmelliğe odaklandık, depolarımızdan reyonlara, ürün alımından sergilenmesine kadar multiformatlardaki tüm süreçleri iyileştirerek hiper, süper, mini, gurme marketlerimizi yeniden düzenleyerek dengeli büyüme ve karlılığı odağımıza alarak ilerliyoruz. Teknosa markamız ise sektör liderliğini sürdürüyor. 2017 yılına müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak daha fit şekilde giriş yaptık ve ilk çeyrekte hedeflediğimiz büyüme ve karlılığı yakaladık. Elektronik perakendeciliği sektörü için genelde durgun geçen ilk üç ay içinde yükselen bir grafiğimiz var."





- "Sigorta şirketlerimiz alanlarındaki referans konumlarına devam etti"





Göçmen, sigorta şirketlerinin faaliyetlerine de değinerek, şirketlerin kombine Uluslararası Finansal Raporlama Standartları bazlı (UFRS bazlı) net karının 2017'nin ilk çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 48 arttığını belirterek, "Sigorta şirketlerimiz 2017 yılının ilk çeyreğinde alanlarındaki referans konumlarına devam etti. AvivaSA şirketimiz ile bireysel emeklilik fon büyüklüğünde liderliğimizi sürdürdük. 2017 yılının ilk çeyreğinde devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak, 12,7 milyar TL seviyesine ulaştı, aynı dönemde katılımcı sayısında yüzde 5 büyüme yakaladık." ifadelerini kullandı.

Aksigorta şirketinin ise yılın ilk çeyreğinde 615 milyon TL prim ürettiğini ifade eden Göçmen, "2017 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre hayat dışı sigorta sektörü yüzde 14 büyürken, Aksigorta prim üretimini yüzde 23 artırarak dikkat çekici bir performans sergiledi. UFRS bazlı net karımız 33,3 milyon TL'ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde de Aksigorta ile dengeli bir portföy yaratmaya, müşteri odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda dijital dönüşüme ve inovasyona yatırım yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.