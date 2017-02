24.02.2017 15:06:08

Sabancı Holding, 2016 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Sabancı Holding 2016 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2016 yılı kombine net satışlarıyüzde 12artışla53,6 milyar TL, konsolide net karı iseyüzde 19artışla2,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı toplantının açılışında söz alarak "Sabancı Topluluğu olarak 90 yılı aşkın süredir Türkiye ekonomisinde ve sosyal gelişmesinde önemli bir oyuncu olarak var gücümüzle çalışıyor ve değer yaratıyoruz. Birikimlerimiz, değerlerimiz ve devamlılığımız en kıymetli varlıklarımızdır. Topluluğumuzun bugüne gelmesinde katkısı olan rahmetli Sakıp Bey'i ve herkesi şükranla anıyorum. Zafer Kurtul son 20 yıla yakındır Sabancı Topluluğu'nda, Akbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan yolculuğu Akbank'ta CEO'luk görevi, daha sonra da 7 yıla yakındır holdingin CEO'luk görevini başarıyla üstlendi. Kendisinin bu süreçte, bu önemli koşuda, bu önemli kararlarda çok büyük katkısı oldu. Kendisine Grubumuz adına sonsuz teşekkür ediyorum. Bayrağı başarıyla taşıdığı için hepinizin huzurlarında bir daha kutluyorum. Bundan sonraki yolcuğunda da başarılar diliyorum" dedi.Sabancı, "Mehmet Göçmen'in liderliğinde yeni etaplar koşacağız" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Kuvvetli öz kaynaklarımız, sağlıklı finansal yapımız, daha da önemlisi, daha da kıymetlisi kuvvetli insan kaynaklarımız ve sağlam kurumsal kültürümüz ile bugünlere geldik. Bu etapları koşarak doksan yıldan fazladır biriktirerek, değer oluşturarak bugünlere geldik. Bugüne kadar başarıyla koşulan bu etapların, aşılan engellerin sonunda bugün sağlıklı, güçlü bir bünyemiz var.Bu altyapı üstüne Zafer Bey bayrağı Mehmet Göçmen'e devrediyor. Mehmet Göçmen'in liderliğinde yeni etaplar koşacağız. Mehmet Göçmen 14 yıldır grubumuzda. Akçansa Genel Müdürlüğü ile başlayan yolculuğu, Çimento Grup Başkanlığı, İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı ve son üç yıldır da Enerji Grubu Başkanlığı ile devam etti. Enerji sektöründe Sabancı Topluluğu olarak son on yılda bir lider yarattık. Enerjisa sektörünün lideridir. Mehmet Göçmen'in son üç yılda Enerjisa'nın büyümesinde, Enerjisa'nın konumlanmasında ve Enerjisa'nın geleceğe başarıyla hazırlanmasında çok önemli katkıları olmuştur. Bu birikimi ve yetkinlikleri ile Sabancı Holding'de yeni dönemde, yeni etapta çok başarılı olacağına dair Yönetim Kurulu olarak bütün inancımız tamdır. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Birazdan dediğim gibi Zafer Bey 2016 sonuçlarımızı açıklayacak. 2016 yılı özel bir yıldı ve zor bir yıldı. Ancak Sabancı olarak, odağımızı hiç kaybetmedik. Odağımız; çalışmak, üretmek, yatırım yapmak, büyümek ve sürekli başarıyı aramak. Bu odağımızı hiç kaybetmeden 2016 yılında, bu zor yılda tüm Sabancı çalışanlarının özverili çalışmasıyla başarılı sonuçlar elde ettik. Ben tüm Sabancı çalışanlarını, çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum ve teşekkür ediyorum".Toplantıda 2016 yılını ve topluluk sonuçlarını değerlendiren Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sabancı Topluluğu için 2016 yılı, operasyonel karlılığımızı arttırarak büyüdüğümüz, içinde bulunduğumuz sektörlerde hedeflerimize ulaştığımız bir sene oldu. 2016 yılı faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde başarılı sonuçlara imza attığımız bir yıl oldu. 2016'da konsolide net karımızı yüzde 19artırarak2 milyar 700 milyon TL'ye çıkardık. Yine aynı dönemde kombine net satışlarımız iseyüzde 12artışla53,6 milyar TLoldu. Kombine EBİTDA iseyüzde 25artışla11,2 milyar TLolarak gerçekleşti" dedi."2016 yılında 4,1 milyar TL yatırım"Sözlerine "Türkiye'ye inanıyoruz, yatırıma devam ediyor" diye devam eden Kurtul, "2016 global anlamda zor bir yıl oldu ama buna rağmen Sabancı Holding olarak son beş yılın en büyük yatırımını da bu sene4,1 milyar TLolarak yaptık" şeklinde konuştu."Daha güçlü bir türkiye için 2017'de 4,5 milyar TL yatırım"Sabancı Holding'in 2017 yılı planlarına da değinen Kurtul: "2017 senesinde de hedefimiz çok büyük. Sabancı Holding olarak bu sene de yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz vedaha güçlü bir Türkiye için 4,5 Milyar TL yatırım yapmayı, çift haneli büyümeyi hedefliyoruz. Sabancı Holding olarak 2017'de de, inovasyon kültürümüz ve operasyonel mükemmellik anlayışımız ile yaptığımız her işte, faaliyet gösterdiğimiz her sektörde paydaşlarımıza ve ülkemize daha fazla değer yaratmak için çalışacak ve hedeflerimize koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu."Türkiye'de her 4 kişiden birinin elektriğini enerjisa sağlıyor"Kurtul, enerji alanındaki faaliyetlere ilişkin olarak da "Elektrik dağıtımında yeni tarife döneminin ilk yılı olması bakımından önem taşıyan 2016 yılında, dağıtım bölgelerimizdeki 14 ilde önemli şebeke yatırımlarımız, verimlilik iyileştirmeleri ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik faaliyetlerimizle başta tüketiciler olmak üzere tüm paydaşlarımıza değer yaratmayı sürdürdük. Dağıtım bölgelerinde devam eden yatırımlarımızla ülkemize değer yaratmaya devam edeceğiz. Enerjisa 2017 yılında dağıtım ve üretimde 1,5 milyar TL'nin üzerinde yatırım gerçekleştirecek. Türkiye'de her 4 kişiden 1'inin elektriğini Enerjisa sağlıyor, bu Enerjisa'nın geldiği büyüklüğün de bir göstergesidir. 2016 yılı enerjide önemli üretim yatırımlarımızı başarıyla tamamladığımız bir yıl oldu. 2016 yılında yaklaşık 1140 MW kurulu gücü işletmeye aldık. Çağdaş teknolojiyi içeren 3600 MW kurulu güce ulaşarak Türkiye'nin en büyük özel sektör elektrik üreticisi olan Enerjisa'nın işletmedeki kurulu gücü içerisinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kapasite yüzde 55 paya sahip" dedi.Perakende satışta, elektrik piyasasının serbestleşmesi sürecine paralel adımlar atarak, müşterilere teknoloji ile desteklenmiş, yenilikçi ürün ve çözümler sunduklarını da belirten Kurtul, EPDK tarafından 2017 yılı için serbest tüketici limitinde sağlanan düşüşü elektrik piyasasının serbestleşmesi yönünde olumlu bir adım olarak gördüklerini belirtti. Kurtul sözlerine şöyle devam etti: "Bundan sonra da serbestleşmeye yönelik gelişmelerin sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Enerji piyasasının rekabetçiliğinin ve verimliliğinin daha fazla gelişmesine yönelik adımları çok önemli görüyoruz"."Beyaz çimentoda dünyanın lider üreticilerinden biriyiz"Kurtul, geçtiğimiz son çeyrekteki enerji fiyatları ve zor geçen hava koşullarına rağmen Çimento şirketlerimiz başarılı bir yılı geride bıraktığını söyleyerek "Türkiye'nin lider yapı malzemeleri şirketi olan Akçansa şirketimizin satış geliri ise1 milyar 461 milyon TLolurken, brüt karı413,9 milyon TL,dönem karı ise287 milyon TLolarak gerçekleşti. Akçansa şirketimizin geliştirdiği yenilikçi ürün, hizmet ve platformlarla sektörde ayrıştığını ve 2016 yılının Akçansa için bir kez daha rekorlar yılı olduğunu görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Türkiye'nin gurur projelerinde imzamız var. İstanbul Boğazı'nı üçüncü kez birleştiren ve ilkleriyle dünya literatürüne geçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü için, yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve yine yüzde 100 Türk işçisinin emeğiyle üretilen 100+ Beton ürünümüzle tedarikçi olduk. Bu ürünle ABD'de 'Mükemmellik Ödülü'nü kazanırken, Boğaz'ın zorlu şartlarında yürüttüğümüz başarılı operasyonla dünyadaki örnek uygulamalar arasına adımızı yazdırdık.Dünyanın lider beyaz çimento üreticilerinden biri olan Çimsa şirketimiz ise, 2016 yılını1 Milyar 170 Milyon TL net satış gelirive249 Milyon TL net karlakapattı. 2016 yılı Çimsa şirketimiz için önemli yatırımlara imza attığımız bir yıl oldu. Eskişehir Fabrika'mızda gerçekleştirdiğimiz yatırım 2017'nin ikinci çeyreğinde tamamlanacak ve böylece Mersin Fabrika'mızın yanı sıra Eskişehir Fabrika'mızda da hem gri hem beyaz çimento üretiyor olacağız. Afyon ve Eskişehir Fabrikaları'mızda gerçekleştirdiğimiz 600 Milyon TL'nin üzerindeki bu yatırımlar sayesinde Çimsa'nın sektördeki öncülüğünü sürdürerek, dünya çimento üreticileri arasında konumunun daha da güçleneceğine inanıyorum" diye konuştu.Sanayide inovasyona odaklandık, ilklere imza attıkKurtul grup şirketleriyle ilgili şu açıklamaları yaptı: "Sanayi şirketlerimizle, 2016 yılında da devam eden yatırım ve inovasyon hamlesi ile yeni müşteri ve yeni pazar hedeflerimizi güçlendirdik. Geçtiğimiz yıl AR-GE ve inovasyona odaklandığımız ve ilklere imza attığımız bir yıl oldu. Temsa Otobüs, altı yeni ürün lansmanına ek olarak, yurt dışı satış adedinde yüzde 52'lik bir artış yakaladı. Türkiye'de son üç yıldır pazar liderliğini kaptırmayan Temsa Otobüs şirketimiz Aselsan ile birlikte ürettiği Avenue EV markasılı Türkiye'nin yüzde 100 yerli ilk elektrikli otobüsüyle segmentinde fark yarattı. Bugün Temsa otobüslerini dünyanın 66 farklı ülkesinde yollarda görüyor olmak bize ayrı bir gurur veriyor ve ülkemiz insanının göğsünü kabartıyor.Bugün Türkiye'de satılan her üç lastikten biri Brisa markalı. Lassa ve Bridgestone markalarıyla segmentinde oldukça önemli bir konumda. Bugün 60'tan fazla ülkede Lassa tabelalı 580'den fazla satış noktası mevcut. Kordsa şirketimiz ise 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53 artışla 178.1 Milyon TL net kar elde etti. 44 yılı geride bırakan Kordsa, 5 ülkede üretimi ve 42 ülkeye ihcaratıyla dünya sektör lideri konumunda. Bugün her iki otomobil lastiğinden biri, her üç uçak lastiğinden ikisi Kordsa tarafından güçlendiriliyor. Bununla birlikte son bir yıl içinde 407 patent başvurusu ve 128 buluşla önemli bir rekora da imza atmış durumda.Perakendede müşteri memnuniyetine odaklandığımız bir yıl olduSabancı Holding'in perakende alanındaki faaliyetlerine de değinen Kurtul: "CarrefourSA ile 2017 yılı, dengeli büyüme ve karlılığa odaklandığımız bir yıl olacak.2016 yılında satışlarını yüzde 14 arttırdıklarını da söyleyen Kurtul, 2016 yılının son çeyreğinde CarrefourSA'nın operasyonel karlılığını (FAVÖK)yüzde 2.7 oranına, net karını da başa baş noktasına ulaştırdığını belirtti. Kurtul, "Türkiye'nin 58 ilinde 656 marketimizle hizmet veren CarrefourSA şirketimiz günde 500 bin müşteriyi ağırlıyor. Artık müşteri memnuniyetine daha fazla yatırım yapan bir CarrefourSA var. Önceliğimiz müşterilerimiz diyoruz ve bugüne kadar olduğu gibi 2017 yılında da müşterilerimize daha iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Elektronik perakende sektöründeki öncü markamız TeknoSA ile 70 ilde ve 210 mağazamızla Türkiye'nin en yaygın teknoloji market zinciriyiz. 2016 yılında TeknoSA mağazalarımızı ve teknosa.com'u 200 milyondan fazla kişi ziyaret etti" diye konuştu.Sigorta şirketlerimizle sektördeki kuvvetli pozisyonumuza devam ettikToplantıda Sabancı Holding Sigorta Grubu faaliyetlerine de değinen Kurtul, "AvivaSA şirketimiz fon büyüklüğünde ulaştığı 11,8 milyar TL ve yüzde 19,4 pazar payıyla 2015'deki sektör liderliğini, 2016 yılında da sürdürdü. Toplam 18 firmanın faaliyet gösterdiği bireysel emeklilik sektöründe AvivaSA, fon büyüklüğünde yüzde 28 ve katılımcı sayısında yüzde 6 büyüme yakaladı. Firma katılımcı sayısında ise, 876 bin kişi seviyelerine ulaştı" ifadelerini kullandı.