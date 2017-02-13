13.02.2017 12:28:41

Sabah namazında cemaate çorba ikramı

Van İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, tarihi Hüsrev Paşa Camii'nde kılınan sabah namazının ardından cemaate çorba ikram etti.

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Van İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, tarihi Hüsrev Paşa Camii'nde kılınan sabah namazının ardından cemaate çorba ikram etti.'Sabah namazı buluşması" kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da tarihi Hüsrev Paşa Camii'nde İpekyolu İlçe Müftüsü Sacit Emiri tarafından kıldırılan sabah namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Emiri tarafından kılınan namazın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.Eda edilen ibadetin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin tarafından cemaate çorba ikram edildi. Toplu bir şekilde sabah namazını eda etmenin mutluluğu yaşadıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, özellikle de gençlerin sabah namazına icabetinin kendilerini son derece memnun ettiğini söyledi. Kırekin, "Birlik ve huzur mekânı olan camilerimizle gençlerimizle, cemaatle buluşmak, milli ve manevi değerlerimiz açısından önemlidir. Bugünkü cemaatimizin çoğu gençlerden oluşmaktaydı. Bu önemli değeri ve maneviyatı gelecek nesillere aktarmak ve gençlerin bir araya gelmelerine vesile olmak güzel bir şey. Özellikle de gençleri camide görmek bizi son derece mutlu ediyor. Biz de hem burada ibadetimizi gerçekleştirdik hem de bir farkındalık olması hasebiyle çorba ikramında bulunmak istedik. Bu manevi havayı teneffüs etmek, yaşamak, gençlerle bir arada bulunmak bizi memnun ediyor" dedi.Kılınan sabah namazı ve ikram edilen çorbanın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Kırekin, cami cemaati ve gençlerle bir süre sohbet etti.