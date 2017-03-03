03.03.2017 18:16:31

Saadet Partisinden Başkan Bahçavan'a Erbakan Ziyareti

Milli görüş lideri eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümü ve Erbakan'ı anma haftası sebebi ile Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı makamında ziyaret eden Saadet Partisi Dursunbey teşkilatı yönetimi Başkan Bahçavan'a kitap hediye etti.

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Milli görüş lideri eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümü ve Erbakan'ı anma haftası sebebi ile Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı makamında ziyaret eden Saadet Partisi Dursunbey teşkilatı yönetimi Başkan Bahçavan'a kitap hediye etti.Saadet partisi Dursunbey İlçe Başkanı Kamil Mehmet Demir ve beraberindeki ilçe yönetim üyeleri Murat Sali, Fatih Karaca Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı ziyaret etti.Ziyaret esnasında konuşan Saadet partisi Dursunbey İlçe Başkanı Kamil Mehmet Demir; "24 Şubat- 2 Mart Erbakan'ı anma etkinlikleri haftası nedeni ile Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Milli görüş liderimizi ölümünün 6. yılında rahmetle anıyoruz." dedi.Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ise "Bizimde uzun yıllar birlikte siyaset yaptığımız, Sayın hocamızın Genel Başkanı olduğu partilerde hem ilçe Başkanlığı hem de İl Genel Meclis üyeliği yapmış birisi olarak kendimizi çok şanslı sayıyoruz. Hocamızı rahmetle anıyor, onun mirasına sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.Ziyaretin sonunda İlçe yönetimi Başkan Bahçavan'a kitap hediye etti.