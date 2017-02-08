08.02.2017 15:55:38

Saadet Partisi'nden Trump yönetimine: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu

Saadet, Turmp yönetiminin vize yasağını eleştirmeye devam ediyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Bir taraftan Amerika'ya 7 İslam ülkesinden gidecek insanlara ambargo koyacaksınız, niye, 'ülkemizde terör hadisesi meydana gelir' diye, öbür taraftan da kesin terör faaliyetlerinde bulunan grupları en modern silahlarla destekleyeceksiniz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığının yeni bir müfredat çalışmasını başlattığını ilan ettiğini, 10 Şubat'a kadar da müfredatla ilgili temennilerin ve eleştirilerin Bakanlığa ulaştırılabileceğini açıkladığını belirtti.

Saadet Partisi'nin bu konuyla ilgili bir komisyon oluşturduğunu, komisyonun Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüştüğünü ve bir rapor hazırladığını anlatan Karamollaoğlu, hazırlanan raporun bu hafta sonu yayınlanacağını kaydetti.



NABİ AVCI'NIN İSRAİL ZİYARETİ

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi süreci kapsamında İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete değinen Karamollaoğlu, "İsrail Ortadoğu'nun maalesef baş belasıdır. İsrail bu zulümleri bırakmadan, saldırganlığından vazgeçmeden, Gazze'ye uygulanan ambargoyu kaldırmadan, işlediği cinayetlerin hesabını vermeden bu münasebetlerin kurulmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Karamollaoğlu, bazı şirketlerin hazineye ait hisselerinin Varlık Fonu'na devrine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin yeni oluşturduğu her müessese ve kurumda denetimi saf dışı bıraktığını savunan Karamollaoğlu, hükümetin yatırım ve ekonomi politikalarını yeniden tanzim etmesi halinde, Varlık Fonu'nun fayda getirebileceğini belirtti.

CIA DİREKTÖRÜNÜN ZİYARETİ

CIA Direktörü Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin soru üzerine Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"İlk defa aleni geliyor çünkü haber vermeden de epey gelip gitmeler oluyordu herhalde. Ümit ederim ki bu konuda yaptıkları yanlış kendilerine anlatılır ve Amerika Birleşik Devletleri bu yanlıştan döner. Amerika, şu anda yeni bir politika izlemeye başladı. Eskisinden kısmen farklı ama bu politikaların uygulanmasında CIA en önemli rolü oynuyor. Bunun ne manaya geldiğini, geldikten sonra göreceğiz, şimdiden bir şey söyleyemem ama Amerikalıların bu gibi meselelerde hayırlı bir işe teşebbüs edecekleri kanaatinde değilim. Şu anda Türkiye'yi tehdit eden terör gruplarının içinde bulunan PYD'nin de Amerika'nın vereceği modern silahlarla donatılması aslında bunun en açık göstergesi. Bir taraftan siz Amerika'ya 7 İslam ülkesinden gidecek insanlara ambargo koyacaksınız, niye, 'ülkemizde terör hadisesi meydana gelir' diye, öbür taraftan da kesin terör faaliyetlerinde bulunan grupları en modern silahlarla destekleyeceksiniz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu, olmaz. Umut ediyoruz ki CIA başkanına da bu husular net bir şekilde aktarılır ancak Amerika laftan anlamaz."

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