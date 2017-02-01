02.02.2017 00:59:50

Saadet Partisi'nden referandum yorumu: Allah muhafaza fayda getirmez kontrol edilemez

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayın programında referandumla ilgili açıklamalarda bulundu...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CNN Türk yayınına katılarak başkanlık referandumda "hayır" oyu vereceklerini nedenleriyle birlikte açıkladı.

Karamollaoğlu, başkanlık anayasasındaki Cumhurbaşkanına verilen yetkilerin çok geniş olduğunu ve denetlenemez hale getirildiğini vurguladı. Karamollaoğlu, başkanlık sistemine karşı olmadıklarını ancak bu nedenlerden dolayı "hayır" dediklerini vurgularken Necmettin Erbakan'ın başkanlık karşıtı sözlerini de anımsatarak "önümüzde daha önemli problemler var" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, yetkilerin tek elde toplanmasını ise "Meclis güçlü olmazsa, adalet bağımsız olmazsa o zaman o güç Allah saklasın faydalı olmaz çünkü kontrol edilemez hale gelir" ifadeleriyle anlattı.

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