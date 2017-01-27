27.01.2017 19:28:17

Saadet Partisi'nden Haluk Levent'e teklif

Sosyal medyadan 'Saadet Partisi var ona henüz laf etmedim belki gelir teklifler' şeklinde bir açıklama yapan Haluk Levent'e yanıt Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, belediye konserleriyle ilgili "CHP'yi eleştire eleştire ordan da bittim. Ama Saadet Partisi var ona henüz laf etmedim belki gelir teklifler" diyen Haluk Levent'in çağrısını karşılıksız bırakmadı.

"SAADET PARTİSİ'NE HENÜZ LAF ETMEDİM"

Şarkıcı Haluk Levent Twitter adresinden, "Zaten konser işi bitti belediyelerde kara listedesin Hayır de gitsin zaten sana hayır demişler" diye yazan takipçisine "CHP'yi eleştire eleştire ordan da bittim. Ama Saadet Partisi var ona henüz laf etmedim belki gelir teklifler" yanıtını verdi.

GENEL BAŞKAN'DAN YANIT GELDİ

Bu mesajın ardından Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu Twitter adresinden Haluk Levent'in bu sözlerini alıntıladı ve şunu yazdı: "Haluk bey, biz sizi ülkesine, milletine ve değerlerine bağlı biri olarak biliriz. Bir mensubumuz olarak kabul eder, teklifi zaid buluruz."

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