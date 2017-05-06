07.05.2017 00:16:26

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

'Bize iktidar nasip olsa ne ederiz biliyor musunuz? Türkiye'de şu an yapılmakta olan bütün yatırımları durdururuz. Biraz garip gibi geliyor ama başka çaremiz yok'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bize iktidar nasip olsa ne ederiz biliyor musunuz? Türkiye'de şu an yapılmakta olan bütün yatırımları durdururuz. Biraz garip gibi geliyor ama başka çaremiz yok." dedi.

Gemlik ilçesinde partisinin genel kurul toplantısına katılan Karamollaoğlu, halk oylaması sonrasını değerlendirdi.

"Biz prensip itibariyle başkanlık sistemine hayır demiyoruz. Başkanlık sistemini benimsiyoruz." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, referandumun psikolojik baskı altında yapıldığı öne sürdü.

Seçimlere çok uzun zaman kalmadığını belirten Karamollaoğlu, "En geç iki sene sonra ama büyük bir ihtimalle daha da yakın bir gelecekte seçime hazır olmamız gerekiyor. Bu konuda son atılan birtakım adımlar bizim süratle seçime hazırlanmamız gereğini ortaya koydu." dedi.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin bir numaralı meselesinin kamplaşma ve kutuplaşma olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Toplumumuz ikiye bölündü. Evet diyenler hayır diyenleri teröristlikle, hainlikle itham ediyor. Bizim bu tarafta hayır diyenlerin bir kısmı da öbür tarafı bölücülükle itham ediyor. Bu yol değil ki, bu mantık değil ki. Neyi oyladığımızı bilmeden bu tarzdaki yaklaşımlar bizi birbirimize hasım haline getirir. Bu da Türkiye üzerinde hain emelleri olan ülkelerin, toplulukların işine yarar."

Karamollaoğlu, terör, dış politika, ekonomi, ahlaki dejenerasyon ve adalet sisteminin Türkiye'nin başlıca sorunları olduğunu öne sürdü. Kendilerinin farklı olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bize iktidar nasip olsa Türkiye'de şu anda yapılmakta olan bütün yatırımları durdururum. Biraz garip gibi geliyor ama başka çaremiz yok. Bir insan hastaneye düşse, hastaneye düşen adam eğer mecbur kalırsa kolunu, bacağını doktor keser mi? Niye? Kangren olup vücudun diğer taraflarına zarar vermesin diye veya hastaneye gidiyorsun kalbinde rahatsızlık var, ciğerlerde rahatsızlık var, böbreklerde rahatsızlık var ama aynı zamanda da kelsin. Ama hastaneye gidince diyor ki önce bir saç ekin bana ondan sonra diğer ameliyatlara girersiniz. Böyle bir şey olur mu ya? Kalbi gitmiş adam saç ektirmekle meşgul. Biz de şimdi aynen öyle yapıyoruz, Türkiye biraz daha güzelleşsin ama hastalığı? Hastalığıyla kimse ilgilenmiyor. Biz gelsek bütün bu yatırımları durdururuz dedim, bütün inşaatları. Bitmeye yakın bir noktaya gelmiş bitirin bundan istifade edilebilirse edilsin.

Ne yaparız? Kaynaklarımızın tamamını üretime dönük yatırımlara ayırırız. Hem tarımda hem hayvancılıkta hem madencilikte, sanayide. Envaiçeşidi var Bursa'da işte. Kimya vardı, şimdi gidiyor. Otomotiv sanayi var, tekstil sanayi var ama bunların sahibi yok. Kimse bunların derdiyle dertlenmiyor. Başını bırakmış gidiyor. Motorunu hala dışarıdan getireceğiz. Ya 50 senedir Türkiye'de otomotiv sanayi olacak, 50 senedir biz kendi motorumuzu yapmayacağız. Bunda bir kasıt olmaz mı? Ancak kasıtlı olanlar bunu yapmaz. Şimdi şunu söylüyorlar. 'Zaten 5-10 sene sonra içten yanmalı motorların ömrü bitecek' kim demiş. Niye Avrupa, Amerika hala bütün gücüyle bu yatırımları devam ettiriyor? Bizi uyutuyorlar. Devlet uyumayacak onlar uyusa bile. Onun için biz farklıyız."