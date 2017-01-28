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S&P'ye Hükümet'ten ilk tepki
28.01.2017 17:29:16

S&P'ye Hükümet'ten ilk tepki

Başbakan Yardımcısı Kaynak: 'Bütün dünya büzülürken, bütün dünya küçülürken, Türkiye yeni yatırım hamleleri başlatıyor. Dün Avrupa'nın demokrasinin, insan haklarının, özgürlüğün ve hukuk devletinin üzerine inşa edildiğini söylenilen Avrupa Birliği'nin utanç günüdür'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Bütün dünya büzülürken, bütün dünya küçülürken, Türkiye yeni yatırım hamleleri başlatıyor." dedi.

Kaynak, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ''Danışma Meclis'' toplantısında yaptığı konuşmada, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu indirmesiyle ilgili olarak, bütün dünya küçülürken, Türkiye'nin yatırım hamlelerine devam ettiğini ifade etti.

Dün gündeminde olmamasına rağmen kredi derecelendirme kuruluşunun, Türkiye'nin kredi notunun düşürmesine bir anlam veremediğini belirten Kaynak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin döviz sıkıntısı yok. Türkiye'nin ödemeler dengesinde bir sıkıntısı yok. Türkiye'nin ithalatta, ihracatta bir sıkıntısı yok. Türkiye'nin borçlarını çevirmekte bir sıkıntısı yok. Türkiye'de döviz bol, petrol bol her şeye ulaşılabiliyor. Bütün dünya büzülürken, bütün dünya küçülürken, Türkiye yeni yatırım hamleleri başlatıyor. Diyarbakır'da terörden zarar gören bölgede 73 milyar liralık bir yatırım hamlesi başladı."

Kaynak, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, darbeci askerleri iade konusunda yaptığı açıklamayı hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Darbeye katıldığı bizzat belli olan ve milletin helikopteriyle Yunanistan'a sığınan 8 darbeciyi hatırlıyorsunuz. Hemen o gün Yunanistan Başbakanı Çipras bir açıklama yapmıştı, 'bir an önce iade etmek istiyoruz' demişti. Hemen helikopterimizi de gönderdiler. Ama o işin formalitesi tamamlanması gerekir. 'Bir yargı kararı alacağız' demişti. Dün Avrupa'nın demokrasinin, insan haklarının, özgürlüğün ve hukuk devletinin üzerine inşa edildiğini söylenilen Avrupa Birliğinin utanç günüdür. Yunanistan'ın utanç günüdür. Bunlar banka soyguncusu, gangster değil, bunlar milletin iradesini çalmaya gelmiş, milletin seçtiği cumhurbaşkanının canına kast etmiş, milletin seçtiği başbakanın canına kast etmişler. Milletin üzerine uçaklarla bombalar, roketler yağdırmışlar.

Anlatırken gerçekten duygulanıyorum, 18 yaşındaki bir genç kızın tank ateşiyle kafası kopmuş ve külliyenin çatısındaysa, buna insan haklarının, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin mabedi sayılan Avrupa Birliği'nin dönüp bir bakması lazım. Dün Yunanistan maalesef bu ayıbı işledi. Ne olması gerekiyordu o darbecilerin iade edilmesi için. Milletin iradesine kast edecek 250 şehit vereceksiniz, 2 bin 200 gazi de bu darbeci askerlerin kullandığı silahlarla yaralanmış durumda. Avrupa Birliği ülkeleri darbeyle yerle bir edilmeye çalışılan iktidarı değil, darbecilerin işkence görüp, görmediğini merak edecek."

FETÖ'nün iadesiyle ilgili ABD'ye gönderilen hiç bir belgeye bakılmadığını vurgulayan Kaynak, "Şimdi öğreniyoruz ki, bu zamana kadar 15 Temmuz'dan bu güne kadar yaklaşık 7 ay geçmiş, gönderdiğimiz FETÖ'nün iadesiyle ilgili 85 klasörün kapağı bile kaldırılmamış. Trump yönetimi de bunu düşünmelidir." diye konuştu.


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