05.05.2017 19:50:09

S&P Türkiye'nin notunu açıkladı

S&P Türkiye'nin kredi notunu negatif olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu korurken, not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi.

S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit edildiğini, not görünümünün de "negatif" olduğunu açıkladı.

S&P'den yapılan açıklamada, hükümetin borç yükümlülüklerinin düşük olduğuna dikkat çekilirken, bu alandaki artışının "sadece ılımlı" olmasının öngörüldüğü ve Türkiye'nin kredi notunun ülkenin düşük seviyedeki borç yükü tarafından desteklediği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin esnek kur rejiminin ekonominin dış şoklara uyum göstermesini sağlamasının beklendiği ifade edilirken, ABD dolarının yüksek seviyede kullanılmasının düşük Türk lirasının ekonomiye olan faydasını sınırladığı bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin cari açığının ve yüksek dış finansman açığının ülkenin kredi notları üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekilirken, bunun ekonomik büyümeyi dış finansman risklerine karşı zayıflattığı vurgulandı.

Negatif not görünümüyle ilgili olarak, zayıf büyüme ve kur oynaklığının mali bozulmaya yol açabileceği uyarısında bulunulurken, bunun beklentilerin ötesinde enflasyon baskısı yaratması yönündeki riskleri yansıttığı bildirildi.

Standard & Poor's yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Hükümetin bilançosundaki borç yükümlülüklerinde sadece ılımlı bir artış bekliyoruz. Türkiye'nin esnek kur rejiminin ekonominin dış şoklara uyum göstermesini sağlamasını bekliyoruz. Türkiye'nin 2017-2020 döneminde GSYH büyümesinin ortalama yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin mali teşvikler ve vergi istisnaları ile tüketimin artırılması yoluyla desteklenmesini bekliyoruz"