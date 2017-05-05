05.05.2017 20:18:26

S&P Türkiye'nin kredi notunu korudu

Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu 'BB', yerli para cinsinden notu 'BB+' seviyesinde teyit edildi, not görünümünün ise 'negatif' olduğu bildirildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu korurken, not görünümünün ise "negatif" olduğunu bildirdi.

S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit edildiğini, not görünümünün de "negatif" olduğunu açıkladı.

S&P'den yapılan açıklamada, hükümetin borç yükümlülüklerinin düşük olduğuna vurgu yapılırken, bu alandaki artışının "sadece ılımlı" olmasının öngörüldüğü ve Türkiye'nin kredi notunun ülkenin düşük seviyedeki borç yükü tarafından desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin esnek kur rejiminin ekonominin dış şoklara uyum göstermesini sağlamasının beklendiği ifade edilirken, ABD dolarının yüksek seviyede kullanılmasının düşük Türk lirasının ekonomiye olan faydasını sınırladığı bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin cari açığının ve yüksek dış finansman açığının ülkenin kredi notları üzerinde baskı oluşturduğuna işaret edilirken, bunun ekonomik büyümeyi dış finansman risklerine karşı zayıflattığına işaret edildi.

Negatif not görünümüyle ilgili olarak, zayıf büyüme ve kur oynaklığının mali bozulmaya yol açabileceği uyarısında bulunulurken, bunun beklentilerin ötesinde enflasyon baskısı yaratması yönündeki riskleri yansıttığı bildirildi.

Ekonomik büyümenin, mali teşvikler ve vergi istisnalarının tüketimi arttırması yoluyla desteklenmesinin beklendiği belirtilirken, tüketimin ekonomik büyümenin "temel gücü" olmaya devam edeceği vurgulandı.

Türkiye'nin görünümünün "negatif"ten "durağan"a çekilmesi için ülkenin mali pozisyonunun kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranıyla "ılımlı bir uyum" sağlaması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin büyüme tahminlerine de yer verildi.

Buna göre, 2013-2016 yıllarında yaklaşık yüzde 6 oranında büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin, 2017-2020 arasında yaklaşık yüzde 3 genişlemesinin öngörüldüğü ifade edildi.

S&P, Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 2,6, gelecek yıl ise yüzde 2,8 büyümesinin beklendiğini, 2019 ve 2020'de de yıllık yüzde 3 oranlarında genişlemesinin öngörüldüğünü duyurdu.

(Bitti)