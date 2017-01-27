27.01.2017 21:25:36

S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye'nin durağan olan kredi reyting görünümünü negatife düşürdü

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Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye'nin durağan olan kredi reyting görünümünü negatife düşürdü.Kredi derecelendirmesi ve kredi riski araştırması kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye'nin uzun ve kısa vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi reytingini 'BB/B'; uzun ve kısa vadeli yerli para birimi cinsinden kredi reytingini ise 'BB+/B' olarak teyit ederken, Türkiye'nin durağan olan kredi reyting görünümünü negatif olarak revize etti.S&P, Türkiye GSYİH'sinde 2016 yılı içerisinde yaklaşık yüzde 2 oranında büyüme öngörürken 2017 için ise bu oranı yüzde 2.4 olarak belirledi. S&P raporunda Türkiye'nin net dış finansman ihtiyacını karşılayan rezervlerin 2017 yılında 35 milyar dolar civarında olacağı ön görüldü. Ayrıca cari açığın Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya olan oranının 2017-2020 döneminde ortalama yüzde 4.3 olarak öngörüldü.