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'S-400'ler için son imzalar henüz atılmadı'
'S-400'ler için son imzalar henüz atılmadı'
27.07.2017 13:49:37

'S-400'ler için son imzalar henüz atılmadı'

Kommersant gazetesine konuşan Rus kaynaklar, Türkiye ve Rusya arasında konu olan S-400'ler için açıklama yaptı. Buna göre kaynaklar 'Anlaşmanın imzalandığını söylemek için henüz erken' dedi.

Turkrus'da yer alan habere göre, Kommersant gazetesine konuşan askeri-teknik işbirliği alanındaki Rus kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile S-400 füzelerinin satışı ile ilgili Rusya'yla imzaların atıldığı yönündeki açıklaması hakkında böyle bir anlaşmanın henüz imzalanmadığını belirtti.

Kaynaklar "Görüşme uzun süredir devam ediyor, ancak anlaşmanın imzalandığını söylemek için henüz erken" dedi.

‘ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI, ABD'YE YANIT OLARAK GÖRÜLEBİLİR'

Ankara'da görev yapan Rusya Dış İlişkiler Konseyi Uzmanı Timur Ahmetov da, Erdoğan'ın bu açıklamalarının Batı'ya karşı bir ağırlık koymaya yönelik olduğu yorumunda bulundu.

Ahmetov "Erdoğan'ın açıklamaları, Batı'ya karşı konuşmaların bir devamı olarak görülebilir. Bu ifadelerle Türkiye, Brüksel ve Washington'ın aksine, kendisine ait yolu olan bir ülke olarak gösteriliyor. Ancak bu sözlerin uzun vadeli bir görevi olabilir. Ankara'nın planlarına göre, Türkiye için Rusya ile işbirliği gibi alternatif bir stratejinin var oluşu, bu ülkenin Batılı partnerlerinin gözündeki önemini arttırabilir" dedi.

"PRENSİP ANLAŞMASI İMZALANDI"

S-400 füzelerinin satışıyla ilgili Erdoğan, "Biz, Rusya Federasyonu ile bu konuda gerekli adımları attık, imzalar atıldı ve inşallah S-400'leri ülkemizde göreceğiz. Bunların ortak üretimiyle de süreci işleteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

RUSYA: YORUM YAPMIYORUZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamayı doğrulamayı reddederek, konuyla ilgili "Yorum yapmıyoruz" yanıtını vermişti.

NİHAİ ANLAŞMA İMZALANMADI

Sputnik'in Türk yetkililerinden edindiği bilgiye göre de Türkiye ile Rusya arasında S-400 füze savunma sistemiyle ilgili nihai anlaşma imzalanmadı, ancak prensip anlaşması imzalandı.

 


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