28.02.2017 23:58:50

S-400 füzeleri için kritik görüşme!

Erdoğan ve Putin'in Mart ayında Rusya'da gerçekleştirecekleri görüşmede, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması ihtimalinin de masada olacağı belirtildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Rossiya 24 televizyonuna verdiği mülakatta, Putin ve Erdoğan'ın 9-10 Mart'ta Rusya'da gerçekleştireceği görüşmenin gündemine ilişkin olarak, "Gündemde ticaret, turizm ve nükleer güç santrali (Akkuyu) inşaatında işbirliği ilk sırada olacak. Buna ek olarak Türk savunma sektörü ve S-400 sistemleri de konuşulacak" dedi.

Çevik şöyle devam etti: "NATO'daki bazı müttefiklerimiz Türkiye'nin S-400 sistemleri almasına karşı çıkıyor. Fakat biz bunda bir sorun görmüyoruz birçok NATO üyesi Rus silahları ve savunma sistemleri kullanıyor."