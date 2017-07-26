SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Rüzgarın etkisi, yangına müdahaleyi güçleştiriyor
26.07.2017 18:15:02

Rüzgarın etkisi, yangına müdahaleyi güçleştiriyor

Dün saat 16.00 sıralarında İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Lütuflar Mahallesi Ovacık mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisi nedeniyle tamamen kontrol altına alınamadı. Lütuflar Mahallesi'nde bulunan camiden ise yangın bölgesine yakın mevkide oturan vatandaşların tedbir almaları uyarısında bulunuldu.


Yangın, dün saat 16.00 sıralarında İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Lütuflar Mahallesi Ovacık mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İzmir Orman Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz, 15 su tankı, 8 dozer ve çevre belediyelerden gelen su tanklarının da yangına müdahalesi devam ediyor. Yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangını kontrol altına almak için Aydın, Muğla ve Manisa'dan gelen itfaiye ekipleri destek veriyor. Edinilen bilgiye göre, yangın kısmen kontrol altına alındı ancak rüzgarın şiddetini artırması, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor. Bu sebeple yangın tamamen kontrol altına alınamadı. Öte yandan, Lütuflar Mahallesi'nde bulunan camiden anons geçilerek, yangının köy tarafına yöneldiği ve ormana yakın mevkiide oturan vatandaşların tedbir almaları uyarısında bulunuldu.


    YORUM YAZ
Kahramanmaraş'a taş yağdı! Çünkü...
Kahramanmaraş'a taş yağdı! Çünkü...
Kahramanmaraş'ta kuzey çevre yolunda yapımı devam eden yol açma çalışmalarında kullanılan dinamitin patlatılmasıyla birlikte çevresindeki yerleşim alanları zarar gördü. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
26.07.2017 18:30:46
Su altında yaptığı hareketi görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
Su altında yaptığı hareketi görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
Su altında ağırlık çalışan adam görüntüleri sosyal medyaya yüklediğinde tıklanma rekorları kırdı.
26.07.2017 18:28:18
Driftçi kadın kaza yapınca aracını yakmaya kalktı
Driftçi kadın kaza yapınca aracını yakmaya kalktı
Konya'da iddiaya göre, otomobiliyle drift yapan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki araca çarptı. Kaza sonrası sinir krizi geçiren sürücü otomobili yakmak isterken, bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
26.07.2017 18:21:16
Otomobil iş makinesine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobil iş makinesine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Mardin'de, Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
26.07.2017 18:16:05
İncirlik Hava Üssü'nde askeri hava hareketliliği
İncirlik Hava Üssü'nde askeri hava hareketliliği
ABD-Türk ortak savunma tesisi olan İncirlik Hava Üssü'nde öğlen saatlerinde askeri hava hareketliliği gözlendi. Üste 1 saat içerisinde çok sayıda uçağın iniş kalkış yaptığı görüldü.
26.07.2017 18:15:53
Fenerbahçe'den taraftarlara teşekkür
Fenerbahçe'den taraftarlara teşekkür
Fenerbahçe, taraftarlarının yeni sezon formalarına gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti. Sarı-lacivertliler 8 Temmuz'da satışa çıkan yeni sezon formalarının satış rakamının 45 bine ulaştığını ifade etti.
26.07.2017 18:15:28
Aliağa'da orman yangını
Aliağa'da orman yangını
İzmir'in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı. 3 yangın söndürme helikopteri ve 9 arazöz ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
26.07.2017 18:15:20
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Adil Öksüz para çekip sahte pasaport edinmeye çalışmış
Adil Öksüz para çekip sahte pasaport edinmeye çalışmış
Erdoğan'dan yeni Mehmet Görmez açıklaması!
Erdoğan'dan yeni Mehmet Görmez açıklaması!
İsrail’den kriz çıkaracak açıklamalar
İsrail’den kriz çıkaracak açıklamalar
Dışişleri'nden İsrail'e cevap geldi!
Dışişleri'nden İsrail'e cevap geldi!
Çin'de Komünist Parti'den üyelerine 'inanç' uyarıcı
Çin'de Komünist Parti'den üyelerine 'inanç' uyarıcı
'Bu gidişle Maduro yargılanabilir!'
'Bu gidişle Maduro yargılanabilir!'
Fakıbaba: Domates ihracatında olumlu gelişmeler yaşanabilir
Fakıbaba: Domates ihracatında olumlu gelişmeler yaşanabilir
'Bazı sorunlar var ama bunu aşmak için Sigmar ile çalışıyoruz'
'Bazı sorunlar var ama bunu aşmak için Sigmar ile çalışıyoruz'
CHP'de yeniden 'olağanüstü kurultay' sesleri
CHP'de yeniden 'olağanüstü kurultay' sesleri
Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında 'yapay zeka' tartışması!
Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında 'yapay zeka' tartışması!
Diyarbakır'da saldırı
Diyarbakır'da saldırı
Mezarlıkta Suriye sınırına kadar uzanan tünel bulundu
Mezarlıkta Suriye sınırına kadar uzanan tünel bulundu
SON YORUMLANANLAR
İsrail’i korku sardı! İkinci intifada başlayabilir
İsrail’i korku sardı! İkinci intifada başlayabilir
Erdoğan'dan yeni Mehmet Görmez açıklaması!
Erdoğan'dan yeni Mehmet Görmez açıklaması!
İsrail’den kriz çıkaracak açıklamalar
İsrail’den kriz çıkaracak açıklamalar
Muhtarlardan dolandırıcılara 'Gelin Evlendirelim' çağrısı
Muhtarlardan dolandırıcılara 'Gelin Evlendirelim' çağrısı
ABD’li askerler böyle öldürüldü
ABD’li askerler böyle öldürüldü
'Adil Öksüz'ün akrabaları hala üst düzey görevlerde'
'Adil Öksüz'ün akrabaları hala üst düzey görevlerde'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fethullah Gülen'e tepki
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fethullah Gülen'e tepki
'Çocuklar Duymasın' zirvede döndü!
'Çocuklar Duymasın' zirvede döndü!
Kemal Kükrer Gıda, Japonların olmaya hazırlanıyor
Kemal Kükrer Gıda, Japonların olmaya hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa çağrısı!
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
Pentagon: Batı baharı yaşanabilir
Pentagon: Batı baharı yaşanabilir

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları