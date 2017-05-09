09.05.2017 17:20:33

Rüzgara dayanamayan asırlık çınarın dalı otomobilin üzerine düştü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde rüzgarın etkisiyle yüz yıllık çınar ağacının tonlarca ağırlığındaki dalı kırılarak park halindeki otomobilin üzerine düştü.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde rüzgarın etkisiyle yüz yıllık çınar ağacının tonlarca ağırlığındaki dalı kırılarak park halindeki otomobilin üzerine düştü.Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi Orta Cami önünde bulunan asırlık çınarın ana dallarında bir tanesi bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki 10 BBF 24 plakalı otomobilin üzerine düştü. Şans eseri düşme anında kaldırımdan kimsenin geçmemesi muhtemel bir üzücü olayı önledi. Üzerine dal düşen araçta maddi hasar meydana gelirken yetkililer düşen dalış keserek kapanan yolu tekrar trafiğe açtılar.