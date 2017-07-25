25.07.2017 10:28:45

'Rusya, YPG ve Esed rejimi, Suriye'nin doğusunda askeri işbirliği içinde!'

The Independent gazetesi, Rusya, YPG ve Esed rejiminin Suriye'nin doğusunda askeri işbirliği içerisinde olduğunu yazdı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İngiltere merkezli The Independent'tan Robert Fisk "Suriye'nin doğu çölünde, Rusya ve Suriye Kürtlerinin gizli işbirliği gerçekleşiyor" başlıklı bir haber yazdı.



Haberde Rusya ve YPG'nin birlikte kurdukları bir merkezden söz ediliyor. 'Yevgeni' olarak tanıtılan bir Rus Albay ve YPG'lerle yapılan görüşmelerde, iki kanadın kısa süre önce bölgede bir araya gelerek bir merkez oluşturdukları aktarılıyor.



NEDEN KURULDU?

Fisk, Rusya ile YPG arasında kurulan koordinasyon merkezinin Rusya'ya bağlı güçler ile ABD'nin desteklediği güçler arasındaki olası bir iletişim hatası nedeniyle gerçekleşebilecek ölümleri engellemek için kurulduğu ifade ediliyor.

Fisk'e konuşan 24 yaşındaki bir YPG'li, "(Ruslarla) Her gün konuşuyoruz. Afrin bölgesinde başka bir (orak) merkeze de sahibiz. Birlikte savaşan tek bir güç oluşturmak zorundayız" ifadesini kullandı.