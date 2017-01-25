25.01.2017 22:29:34

Rusya, yaş sebze yasağının kalkması için hız verdi

Rusya Federasyonu Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaş sebze kısıtlamasının kalkması için komisyonların çalışmalarına hız verdiğini belirtti.

İzmir Ticaret Odası‘nın (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısının konuğu Rusya Federasyonu Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin oldu. Belirlenen komisyonların yaş sebze ve konfeksiyon konusunda da çalışmayı sürdürdüğünü aktaran Gaşigullin, komisyonların çalışmalarına hız verdiğini belirterek, "Türkiye'ye gelen Tarım Bakanlığımızın yetkilileri de incelemeler yapıp raporlarını yazıyorlar. Antalya'da Mart ayında bir Tarım Forumu yapılması planlanıyor. Bu kısıtlamalar konusu Antalya Forumu'nda ele alınacak. Öte yandan Türkiye'nin de Rusya'ya karşı antidamping soruşturmaları var. Tabii ki aramızdaki ticaret çok olunca sorunlar da oluyor. Ama tüm bu sorunların yakın zamanlarda çözüleceğini söyleyebilirim" dedi.



İŞ ADAMLARINA KOLAY VİZE PROSEDÜRÜ



Türkiye-Rusya arasında vize kolaylığı için de çalışmalar yapıldığını belirten Gaşigullin, özellikle iş adamlarına kolaylaştırıcı prosedürler yapılacağını kaydetti. Ticaret Odaları üzerinden bu prosedürlerin gerçekleştirilmesi üzerinde çalışıldığını anlatan Gaşigullin, şunları söyledi:



"Bu konuda çok yakın zamanda adımlar da atılacaktır. İki ülke arasındaki ilişkiler son zamanlarda yükselen bir ivme kazandı. Turizm konusunda özellikle spor turizmi, festival, eğitim, turizmi gibi konuları da geliştirmek istiyoruz. Ege Serbest Bölgesi, İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) ve İZFAŞ ile ticari işbirliklerimizi de geliştireceğiz. Tarım, kozmetik, otomotiv yan sanayi, tekstil, deri gibi sektörlerdeki İzmirli iş adamlarını Rusya'ya davet ediyoruz. Öte yandan uçak seferlerinin arttırılmasını temenni ediyoruz."



İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş ise Ağustos ayında düzenlenecek olan İzmir Enternasyon Fuarı'na Rusya'nın Onur Konuğu olması için çalışma başlattıklarını vurguladı.



TURİZM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ



Kent ve ülke ekonomisine ilişkin açıklamalarda da buluna Başkan Ekrem Demirtaş, turizm çalışmalarına bu yıl hız verdiklerini belirterek, "Amacımız, kentteki tesislerimiz boş kalmasın, otel ve restoranlarımıza müşteri gelsin ekonomimiz canlansın" dedi.



Turizmde durumun iç açıcı olmasa bile herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini aktaran Demirtaş, "Ülkemizdeki fuarlara ek olarak Almanya, Rusya, Çin, Japonya, ABD, Fransa, İtalya, Yunanistan, Güney Kore, Hong Kong, İngiltere ve İspanya'daki 19 ayrı fuara katılacağız" diye konuştu.

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