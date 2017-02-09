09.02.2017 20:22:54

Rusya ve Suriyeli muhalifler Cenevre’yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriyeli muhalifler ile Cenevre hazırlıkları için bir araya geldi.

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) heyetiyle Cenevre görüşmelerine hazırlık çalışmalarını görüştüğü belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Görüşme sırasında, Suriye ve etrafındaki durumla ilgili geniş bir görüş alışverişi yapıldı, BM nezdinde 20 Şubat'ta Cenevre'de yapılması planlanan özel görüşmeler dahil Suriye'deki krize siyasi çözümün bulunması konusu üzerinde duruldu” dedi.

Bogdanov'un, Suriye muhalefetinin tüm temel gruplarının BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına dayanarak maksimum yapıcı yaklaşım sergilemesi, Suriye ve halkının çıkarlarını temel alması umudunu dile getirdiği aktarıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder