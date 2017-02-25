25.02.2017 18:27:03

Rusya ve İran'dan nükleer ortaklık

Rusya ve İran'ın, ortak nükleer yakıt üretimi konusunda bir yol haritası üzerinde anlaştıkları belirtildi.

İran Atom Enerjisi Örgütü başkanı Ali Akbar Salehi ISNA haber ajansına demecinde, "Ortak nükleer yakıt üretimi Moskova ile yaptığımız görüşmelerin en yararlı başlıklarından biriydi. Bu başlığa sonunda son şeklini verdik" dedi.



Salehi, Rusya ile ortak üretim konusunda bir yol haritası üzerinde anlaşmanın 2 yılı aşkın bir zaman aldığını da ekledi.

Yol haritasının taslağı, İran Atom Enerjisi Örtütü Başkan Yardımcısı Behrouz Kamalvandi'nin ocak ayında Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyarette hazırlanmıştı.