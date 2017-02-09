Rusya TSK unsurlarını yanlışlıkla vurduğunu duyurdu
Rusya, savaş uçaklarının El Bab'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını yanlışlıkla vurduğunu açıkladı.
Rusya, savaş uçaklarının El Bab'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını yanlışlıkla vurduğunu açıkladı.
Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ta TSK unsurlarını yanlışlıkla vurduğu doğrulandı. Açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye dileklerini ilettiği kaydedildi.