09.02.2017 20:51:17

Rusya: Suriye'de ateşkesin uygulandığı coğrafi alan giderek genişliyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, 30 Aralık'ta Suriye'de başlayan ateşkese destek veren yerleşim birimlerinin sayısının giderek arttığını ifade etti.

Sputnik'e konuşan Sıromolotov, "Rusya, Türkiye ve İran'ın çabaları sayesinde sağlanan ateşkesin uygulandığı coğrafi alan giderek genişliyor. Kuzey Cephesi'ndeki bazı gruplar da ateşkese destek verdi" dedi.

Suriye hükümeti ile muhalefeti arasındaki ateşkesin garantörü konumundaki tüm ülkelerin IŞİD ve Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) ile mücadele etmekte kararlı olduğunu da kaydeden Sıromolotov, "Ortak bir düşmanımız ve bu, uluslararası terör. Uluslararası toplumun tüm üyeleri düşmanın yenilmesi için destek vermeli" ifadelerini kullandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder