Rusya, SSCB’nin bütün borçlarını ödeyecek

Rusya Maliye Bakanlığı, Sovyet döneminden kalan borçların son diliminin bu yılın sonuna kadar ödeneceğini açıkladı. Son ödeme Bosna Hersek'e yapılacak. Bakanlık yaptığı açıklamada Makedonya'ya 60,6 milyon dolarlık borcun ödendiğini ve Rusya'nın, Sovyet borçların bitmesi için sadece bir ödeme kaldığını açıkladı. 125,2 milyon dolarlık borç 2017 yılı bütçesinden ödenecek. Rus Merkez Bankası yetkilileri "Anlaşma çoktan hazır sadece ülkeler onayladı sadece imzalar bekleniyor. Bir ödeme zorluğumuz bulunmuyor" dedi.