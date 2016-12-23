23.12.2016 09:18:31

Rusya, petrol üretiminde Suudi Arabistan'ı geçti

Rusya, Ekim ayında günde ortalama 10,7 milyon varil petrol üreterek Suudi Arabistan'ı geride bıraktı.

AA'nın haberine göre Rusya Federal İstatistik Servisi'nin (Rosstat) verilerine göre, Ekim'de günlük ortalama 10,7 milyon varil petrol üreten Rusya, aynı dönemde günlük ortalama 10,5 milyon varilde kalan Suudi Arabistan'ı geride bıraktı.

OPEC ülkeleri Mart'ta günlük toplam 33,6 milyon varil petrol üretirken, bunun yaklaşık 4,5 milyon varili Irak'tan geldi.

Petrolün Rusya'nın toplam ihracatındaki payı, bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,6'dan yüzde 26,3'e geriledi. Petrolün Ekim'de ortalama ihracat fiyatı da ton başına 326 dolar oldu.

SUUDİLER BÜTÇE AÇIĞINI KAPATTI



Öte yandan Suudi Arabistan, 2016'da bütçe açığını 297 milyar riyale (79 milyar dolar) çekti. 2015'te bütçe açığı, 367 milyar riyal olarak rekor kırmıştı.

Açığın kapanması üzerine ekonomik büyümeyi artırmak için Suudi Arabistan yönetimi 2017'de kamu harcamalarını 840 milyar riyalden 890 milyar riyale artırma kararı aldı.

Kral Selman, “Ekonomimiz, Allah'a şükür sağlam ve mevcut ekonomik ve malî krizlere dayanacak güce sahiptir” açıklamasını yaptı.

Son yıllarda petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle malî güçlükler yaşayan Suudi Arabistan, 2015'te bütçe açığının Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 15'ine tekabül ettiğini açıklamıştı. 2016'da kamu harcamalarını kısan hükümet, ayrılan 840 milyar riyal tutarındaki harcama bütçesinin 825 milyarlık kısmını kullandı. Kamu gelirleri 514 milyar riyallik beklentiden 14 milyar daha fazla geldi. Gelir artışında belediye vergileri ve vize ücretleri rol oynadı.

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