16.02.2017 12:05:29

Rusya, Pentagon'dan 'güç pozisyonu' ifadeleri için açıklama isityor

Rusya, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in 'Rusya ile ABD'nin avantajlı taraf olacağı bir 'güç pozisyonu' üzerinden müzakere edilmesi gerektiği' ifadeleri için açıklama bekliyor.

Sputnik'in haberine göre Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Pentagon ile ilişkileri iyileştirmeye hazır olduklarını fakat ABD'nin, kendisinin güçlü taraf olacağı bir işbirliği arayışında olması hâlinde bunun mümkün olmayacağını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Pentagon ile işbirliğini yeniden başlatmaya hazırız fakat Rusya ile güç pozisyonundan diyalog kurmak faydasız olur" dedi. Şoygu, "Pentagon'dan bu tavır konusunda açıklama bekliyoruz" diye ekledi.



NE OLMUŞTU?

Rusya ile ABD'nin avantajlı taraf olacağı bir 'güç pozisyonu' üzerinden müzakere edilmesi gerektiğini, ABD Savunma Bakanı James Mattis gündeme getirmişti. Mattis, "Moskova ile işbirliği içeren bir ilişki kurmaya hazırız ama beklentilerimizde gerçekçi olmalıyız ve diplomatlarımızın (Rusya ile) güç pozisyonundan müzakere etmesini garantiye almalıyız" demişti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder