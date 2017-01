26.01.2017 18:59:22

'Rusya pazarında ciddi bir toparlanma söz konusu'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Rusya pazarında ciddi bir toparlanma söz konusu. Her şeye rağmen ciddi bir iyileşme görüyoruz. İnşallah aynı şekilde Avrupa pazarında da aynı iyileşmeleri göreceğiz' dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi açılışının ardından Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Talep Rifai ile birlikte Ayasofya'da basın açıklaması yaptı. Rusya pazarında Türkiye'nin ciddi bir iyileşme olduğunu belirten Bakan Avcı, "Rusya pazarında ciddi bir toparlanma söz konusu. Her şeye rağmen ciddi bir iyileşme görüyoruz. İnşallah aynı şekilde Avrupa pazarında da, Almanya'da, İngiltere'de aynı iyileşmeleri göreceğiz. Pazarımızın genişlemesi için bu güne kadar etki gösteremediğimiz pazarlara da ağırlık vereceğiz. Japonya'yı, Çin'i, Afrika ülkelerini ve Amerika'yı işin içine katarak bir tanıtım çalışması yapmayı planlıyoruz" dedi."ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA TERÖRÜN ETKİLERİNİN GİTTİKÇE DAHA DA AZALDIĞINI GÖRECEĞİZ"2016 yılında Türkiye'nin terör olaylarından olumsuz şekilde etkilendiğini de sözlerine ekleyen Bakan Avcı, "Terörden olumsuz olarak etkilendiğimiz 2016 yılı boyunca, hem bizlerin söylediği gibi hem de başka gözlemcilerin söylediği gibi terör global bir olgudur. Dolayısıyla terörle mücadelenin de aynı ölçekte küresel olarak yapılması gerekiyor. Nitekim Sayın Rifai'nin bu programımıza katılması global bir işbirliğinin örneğini oluşturdu. Dünyanın hiçbir şehri 'Ben yüzde 100 güvendeyim' diyemez. Terör küresel bir olgudur. Dünyanın her yerinde etkili olabilmektedir. Bununla mücadelede küresel ölçeklerde olmak zorundadır. Türkiye bu konuda çok tecrübe kazanmış bir ülkedir. İnşallah önümüzdeki yıllarda terörün etkilerinin gittikçe daha da azaldığını göreceğiz. Sektörümüz bu konuda gerçekten çok ciddi bir sınav verdi. Bütün olumsuz şartlara rağmen kalitesini düşürmemek için olağan üstü bir gayret gösterdi. İnşallah 2017, 2016'dan daha güzel olacak" diye konuştu."TÜRKİYE'YE SEYAHAT ETMEMİZ TERÖRE VEREBİLECEĞİMİZ EN BÜYÜK CEVAPTIR"Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Talep Rifai, "Türkiye karşına gelebilecek zorlukları aşabilecek kudrette ve dayanıklılıktadır. Bunu sürdürmeye devam edecek. Bu sabah yapmış olduğum konuşmada da çok basit bir mesaj verdim. Türkiye'ye seyahat etmeye devam edin. Bunun için birçok neden var, herkesin mutlaka görmesi gerekmekte. Türkiye'ye seyahat etmemiz teröre verebileceğimiz en büyük cevaptır. Kimin ajandasına, kimin hayatına etki ettiğimizi görmek için Türkiye'ye seyahat etmeye devam etmeliyiz ki teröre ancak böyle cevap verebiliriz. Türk özel sektörünün bu tür kriz zamanlarında da gösterdiği esnekliğe dikkat çekmek istiyorum. Sahada göstermiş oldukları bu dayanıklılık bu krizlere verilebilecek en iyi cevap olmaktadır. Sizi öldürmeyen, sizi yere düşürmeyen şey daha da güçlendirişiyle tarih yeniden güçlenerek geri geleceği gösterecektir" diye konuştu.Bakan Avcı, Topkapı Sarayı Mecidiye Köşkü'nde Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Elizabeta Kançeska Milevskaile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.