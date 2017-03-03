03.03.2017 20:10:34

Rusya: Obama köprüleri yaktı ama Trump...

Ryabkov, 'ABD ile ilişkilerimizi Donald Trump yönetimiyle yeniden inşa etmek istiyoruz.' dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD eski Başkanı Barack Obama'nın Moskova ile köprüleri yaktığını ancak Donald Trump yönetimi ile ilişkileri yeniden inşa etmek istediklerini belirtti.

Obama döneminde Rusya-ABD ilişkilerinin aldığı hasarın tamirinin zor olacağını kaydeden Ryabkov, bunun zaman içinde başarılabilecek bir görev olduğunun altını çizdi.

Ryabkov, "Mevcut ABD yönetimi, yeni ekibini kurana ve Rusya politikası da dahil olmak üzere Washington'un politikalarını belirleyene kadar belirli bir zaman geçeceğini biliyoruz ve buna karşı hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

'ABD'DEKİ BAZI GÜÇLER KULLANMAYA ÇALIŞIYOR'

Öte yandan Ryabkov, Washington'da bazı nüfuz sahibi çevrelerin, Rusya- ABD ilişkilerini kendi amaçlarını gerçekleştirmek için bir araç olarak kullandığını gördüklerini vurguladı.

Ryabkov, bundan üzüntü duyduklarını ancak durumu dramatize etmediklerini kaydetti.