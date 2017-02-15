15.02.2017 19:01:59

Rusya, nükleer anlaşmayı ihlal etmediğini açıkladı

Moskova, Rusya’nın INF Anlaşması’nı ihlal ettiğine yönelik iddiaları yalanladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD ile olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Hiçbir ülkenin resmi bir suçlama yöneltmediğini belirten Peskov, 1987 tarihli anlaşmaya bağlılıklarının devam ettiğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, “Rusya uluslararası anlaşmalarına bağlı kaldı ve kalmaya da devam ediyor, buna söz konusu anlaşma da dahil” dedi.



ABD basını resmi yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya'nın ülke topraklarında yeni bir karadan havaya kruz füzesi konuşlandırarak INF'yi ihlal ettiğini ileri sürmüştü.

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