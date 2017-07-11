11.07.2017 15:35:08
Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi: İlk işim...
Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ilk işinin Türkçe öğrenmek olacağını söyledi.
Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
İlk işinin Türkçe öğrenmek olacağını söyleyen Yerhov, yakın bir zamanda göreve başlayacağını belirterek Türkçe öğrenmesi için "İnşallah becerebilirim" dedi.