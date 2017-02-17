17.02.2017 13:23:24

Rusya'nın öldürülen ana muhalefet lideri törenle anılacak

Rusya'da geçtiğimiz yıl silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ana muhalefet lideri Boris Nemtsov, düzenlenecek törenle anılacak.

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Rusya'da geçtiğimiz yıl silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ana muhalefet lideri Boris Nemtsov, düzenlenecek törenle anılacak.Rusya'nın ana muhalefet lideri Boris Nemtsov, geçen yıl uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Boris Nemtsov, başkent Moskova'da düzenlenecek etkinlikle anılacak. Organizasyon Komitesi üyesi Pyotr Tsarkov, etkinlik programını açıkladı. Buna göre tören saat 14.00'te Rusya milli marşı ile başlayıp 16.00'ya kadar sürecek. Anma etkinliklerine yaklaşık 30 bin kişi katılacak. Katılımcılar Slavyanskaya Meydanı'ndan başlayarak Büyük Moskvoretsky Köprüsü'ne kadar yürüyecek. Ardından Nemtsov'un öldürüldüğü yere çiçekler bırakılacak.Organizasyon Komitesinin diğer üyesi İlya Yaşin, etkinliğin amacının Boris Nemtsov'un anısına saygı göstermek, onun savunduğu fikirleri benimsemek olduğunu söyledi.