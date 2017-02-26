26.02.2017 18:50:51

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı

Kırım Tatarları, ilhakın 3. yıl dönümü nedeniyle Rusya'yı protesto etti

Kırım Tatarları, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yürüyüş ve miting düzenleyerek Kırım'ı ilhakının 3. yıl dönümünde Rusya'yı protesto etti.

Kırım'ın Rus işgaline direniş günü nedeniyle gerçekleştirilen Kırımlılarla dayanışma yürüyüşü, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov önderliğinde yapıldı. Çok sayıda kişinin destek verdiği yürüyüşte Kırım Tatar, Ukrayna, Azerbaycan ve Türk bayrakları yer aldı.

Yürüyüş boyunca Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin protesto edildi. Göstericiler, "Rus işgalciler Kırım'dan defol", "Kırım-Karabağ bizim ortak acımız", "Kırım Ukrayna'dır" pankartları taşıdı ve sık sık "millet, vatan, Kırım" şeklinde slogan attı.

Meydan olaylarında hayatını kaybedenler anıtının önünden başlayan yürüyüş, devlet başkanlığı, parlamento ve hükümet binası önünden devam ederek Bağımsızlık Meydanı'nda sona erdi.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, burada yaptığı konuşmada, üç yıl önce 26 Şubat'ta Kırım Parlamentosu önünde toplanan binlerce insanın dayanışma içerisinde Rusya'nın Kırım'ı işgaline direndiğini belirterek, "Putin'in kazandığını zannetmeyin. O, kendisi Rusya'yı yıkma yolunu başlatmıştır ve bir gün uluslararası mahkeme tarafından mutlaka cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Çubarov ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun anayasanın ilgili bölümünde Kırım'ın statüsünün "Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti" şeklinde değiştirilmesi için gereken çalışmanın hızlandırması çağrısında bulundu.

Mitinge Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmagilov, Türkiye'den Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar ve Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri katıldı.