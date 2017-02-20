20.02.2017 20:44:32

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Çurkin yaşamını yitirdi

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin'in New York'ta yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Önde gelen Rus diplomat, görev yerinde vefat etti. Vitaliy İvanoviç Çurkin'in aile ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dendi.



Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği görevine 2006 yılında atanan Vitaliy Çurkin, 65. doğum gününe bir gün kala yaşamını yitirdi.