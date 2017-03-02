02.03.2017 23:53:27

Rusya: Muhalifler Cenevre sürecini sabote ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Suudi Arabistan destekli Yüksek Müzakere Komitesi'nin Cenevre'deki Suriye görüşmelerini sabote ettiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Haftalık basın toplantısını düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suudi Arabistan destekli Yüksek Müzakere Komitesi'ni (HNC) İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Suriye görüşmelerini sabote etmekle suçladı.



"Riyad destekli HNC, Moskova ve Kahire gruplarıyla, her bir grubun eşit düzeyde olacağı bir biçimde işbirliği yapmayı reddederek diyalog sürecini fiilen sabote ediyor" diyen Zaharova, bu nedenle HNC'nin, kendileriyle müzakere edilip edilemeyeceğini sorgulattıklarını söyledi.