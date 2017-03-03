03.03.2017 15:37:28

Rusya: Menbiç, Esed rejimine devrediliyor

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkanı Sergey Rudskoy, PYD kontrolündeki Münbiç'in, Suriye ordusuna devredileceğini söyledi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Rudskoy, Bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, PYD'nin , Münbiç ve çevresinden çekilmeyi, buranın Esed güçlerine devredilmesini kabul ettiğini söyledi.



BUGÜN DEVRALIYOR



Rus komutan, 3 Mart'tan itibaren Şam yönetiminin Menbiç ve çevresinde devlet faaliyetlerini yürütmeye başlayacağını ifade etti.



IŞİD DE BAZI BÖLGELERİ ESED'E BIRAKMIŞTI

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Balıkesir'de yaptığı konuşmada, "Önce DEAŞ bazı yerleri rejime bıraktı. Şimdi de gördüğümüz kadarıyla PYD, YPG, bazı yerleri rejime terk ediyor. Bu, aslında PYD'nin DEAŞ'ın ve rejimin birlikte zaman zaman hareket ettiği iddiamızı doğrulayan, ispatlayan bir gelişme. Birbirine düşman gibi görünen pek çok yapının kolaylıkla bir araya geldiğini şu birkaç günlük hareketlilikten gördük" demişti.



YPG, SINIR KÖYLERİNİ DÜN DEVRETMİŞTİ (HABERE GİTMEK İÇİN FOTOĞRAFA TIKLAYINIZ)







