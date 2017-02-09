10.02.2017 00:41:16

'Rusya Kuril Adalarını Japonya verdi'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kuril Adaları'nı Japonya'ya verdiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Japon basınında yer alan haberlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasında yapılan görüşme sonucunda Rusya'nın Kuril Adaları'nı geçici süreyle Japonya'ya verdiği öne sürüldü.



Sputnik'in haberine göre Peskov'a iddialar soruldu ve Sözcü "Bu bilginin kaynağını anlamıyoruz" dedi.



JAPONYA İLE BARIŞ İÇİN "ŞART"

Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşının sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu.



BARIŞ ANLAŞMASI

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.



JAPONYA BAŞBAKANI: RUSLARLA BARIŞ ANLAŞMASINI İMZALAYACAĞIM



7 Şubat'taki Yıllık Ulusal Kongre toplantısında konuşan Shinzo Abe, "Rusya ile barış anlaşması imzalayarak 2. Dünya Savaşı'ndan kalma sorunları ortadan kaldırmakta kararlıyız. 70 yıldan beri süregelen ihtilafın çözülmesi için 'gelecek yaklaşımı' hazırlamak gerekiyor" dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder