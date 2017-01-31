31.01.2017 11:23:16

Rusya, Kazakistan'a göz dikti

Rusya’nın işgal ettiği Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlediği Duma seçimlerinde Kırım’dan sözde milletvekili seçilen Pavel Şperov, “Kazakistan’daki Rus topraklarını geri almak gerektiği”ni ileri sürdü.

Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma'nın diğer ülkelerde yaşayan Rus soydaşlarının problemlerini ele alan yuvarlak masa oturumu sırasında konuşan milletvekili Şpelov, “Biz büyük bir ülkeyiz ve mevcut tüm güçleri kullanarak tüm dünyada kendi çıkarlarımızı korumalıyız. Gücümüz yeterli, propaganda yürütmeliyiz, ama komşu ülkelerde hala her şeyi kaybetmedik” dedi.

qha'nda yer alan habere göre Kazakistanı hedef alan milletvekili çoğunlukla Rusların yaşadığı ülkenin kuzey bölgelerini Rusya'dan “geçici bir süreyle ayrılmış” bölgeler olarak tanımladı.

Şperov, “Örneğin Kazakistan'daki soydaşlarımızı diaspora olarak adlandırmak yanlıştır, çünkü orası geçici olarak bizden koparılmış topraklarımız. Sınırlar geçici ve biz o Rus topraklarını geri alacağız. Ve bu en yakın zamanında gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

Milletvekili Rus toprakları olarak Güney Ural (Kazakistan) , Güney Sibirya (Kazakistan, Moğolistan), Malorossiya, Novorossiya (Ukarya) toprakları olarak görüyor. Ve Rusya'nın söz konusu toprakları geri alması için çalışması gerektiğini ileri sürdü.

Bununla birlikte milletvekili Şperov, Rusya'nın Ukrayna'da düşman yetiştirerek orayı kardeş ülke olarak kaybettiğini belirtti.

Ayrıca, işgal edilen Kırım'dan Sağ Sektör'ü (Pravıy Sektor) destekleyen Kırımlıların kovulduğunu iddia etti.

2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı işgal etme operasyonu başarılı geçtikten sonra Rusya Liberal Demokratik Partisi'nin lideri Vladimir Jirinovskiy tüm Orta Asya topraklarını işgal ederek Rusya'nın Orta Asya bölgesini oluşturmak gerektiğini savunmuştu. Bununla birlikte ünlü Rus siyasetçi Eduard Limonov, Putin'in Nursultan Nazarbayev görevinden ayrıldıktan sonra kuzey Kazakistan topraklarını işgal etmesi gerektiğini ileri sürmüştü.

Bilindiği gibi, ABD, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Fransa, İsveç, ve Türkiye Kırım'da düzenlenen yasa dışı seçimleri tanımadıklarını açıkladılar.

AB, ABD, İsviçre, Rusya'nın işgal ettiği Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlediği Duma seçimlerinde Kırım'dan “milletvekili” seçilen 6 kişiye yaptırım uyguladığını bildirmişti.

Yaptırım uygulananlar listesinde Ruslan Balbek, Dmitriy Belik, Konstantin Baharev, Andrey Kozenko, Pavel Şperov ve Svetlana Savçenko var.

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