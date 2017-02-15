15.02.2017 15:25:46

'Rusya' iddiaları üzerine istifa eden Flynn: Çizgiyi aşmadım

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriğine dair iddialar üzerine istifa eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, 'Çizgiyi aşmadım, aksi halde FBI boğazıma sarılırdı' dedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Daily Caller News Foundation'a konuşan Flynn, Kislyak ile yaptığı görüşmeye dair açıklama yaptı.



İşte o açıklamalar:



"YAPTIRIMLARI KONUŞMADIM"



"Görüşme, yaptırımlarla ilgili değil, (Moskova'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Obama yönetiminin sınırdışı ettiği) 35 Rus diplomatla ilgiliydi. Kislyak'a 'Birkaç hafta içinde göreve geleceğiz. Her şeyi gözden geçirebilmemiz için bize biraz zaman verin' dedim. 'Yaptırımları gözden geçireceğiz' gibi bir şey ya da benzeri ifadeleri asla kullanmadım."



'BENZERSİZ SIZINTININ KAYNAĞI NE?'

Hükümet yetkilileri aleyhindeki gizli bilgilerin sızdırılmasının 'benzersiz' olduğuna dikkat çeken Flynn, "Bu bilgiler Ulusal Güvenlik Komitesi'ndeki kişilerden mi geliyor? İstihbarat topluluğundaki kişilerden mi geliyor? Yoksa Dışişleri Bakanlığı ya da Savunma Bakanlığı mı" diye sordu.

Flynn, basına bilgileri sızdıranların cezalandırılması gerektiğini savundu.

"TRUMP DIŞARI ÇIKIP KONUŞMAMI İSTEDİ"

Flynn, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine güven duyduğunu dile getirdiğini ve dışarı çıkıp daha fazla konuşması gerektiğini söylediğini anlattı. Kislyak ile telefon görüşmesi hakkında daha fazla konuşmak istemediğini söyleyen Flynn, "Ancak bu gülünçtü. Durum kontrol dışına çıkmıştı. Tüm bu yanlış gerekçeler nedeniyle uluslararası çapta tanınır hale geldim" dedi.

"FBI BOĞAZIMA SARILIRDI"

Öte yandan görevinde 'çizgiyi aşmadığını' bir kez daha vurgulayan Flynn, "İnanın bana, eğer öyle bir şey yapmış olsaydım, FBI boğazıma sarılırdı, bütün yetkilerim alınırdı" diye vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesinde yaptırımların kaldırılmasını ele aldığı iddia edilen Flynn, iddiaların basında geniş yer edinmesi üzerine istifasını sundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da, Flynn'in istifasını Trump'ın istediğini belirtip, "Başkan, Flynn'in Pence'i ve diğerlerini yanlış yönlendirmesinden dolayı çok ciddi şekilde kaygılanmıştı" diye konuşmuştu.

ABD yasaları, kamu görevlisi olmayan kişilerin dış politika yürütmesini yasaklıyor. Bu nedenle Flynn'in göreve gelmeden önce Kislyak'la Rusya'ya yönelik yaptırımları görüştüğü iddiaları tartışmaya yol açmıştı. Flynn kendisine yöneltilen bu suçlamayı önce reddetmiş, daha sonra ise 'emin olmadığını' söylemişti.

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