31.01.2017 12:16:23

'Rusya, Hmeymim'e modernize edilmiş uçaklarını gönderecek'

İzvestiya gazetesi, Rusya'nın, Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne modernize edilmiş Su-25 jetlerini göndereceğini yazdı.

Sputnik'in aktardığı haberde gazeteye konuşan askeri kaynağın hem gece hem de gündüz hedefleri vurabilen yeni uçaklardan Hmeymim'e 4 adet gönderilmesini beklediğini kaydetti.

Kaynağa göre, Rus hava kuvvetlerinin operasyonlarına katılacak yeni uçaklar, militanların zırhlı araçlarını ve savunma amaçlı inşa edilen yapılarını yok etmek için kullanılacak.

Rusya, 12 Ocak'ta Hmeymim'e 4 adet Su-25 jeti gönderilmişti.

Bu jetler, TSK'nın operasyon yürüttüğü El Bab'da da IŞİD mevzilerine hava saldırıları düzenlemişti.

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