'Rusya, Hmeymim'e modernize edilmiş uçaklarını gönderecek'

Sputnik'in aktardığı haberde gazeteye konuşan askeri kaynağın hem gece hem de gündüz hedefleri vurabilen yeni uçaklardan Hmeymim'e 4 adet gönderilmesini beklediğini kaydetti.
Kaynağa göre, Rus hava kuvvetlerinin operasyonlarına katılacak yeni uçaklar, militanların zırhlı araçlarını ve savunma amaçlı inşa edilen yapılarını yok etmek için kullanılacak.
Rusya, 12 Ocak'ta Hmeymim'e 4 adet Su-25 jeti gönderilmişti.
Bu jetler, TSK'nın operasyon yürüttüğü El Bab'da da IŞİD mevzilerine hava saldırıları düzenlemişti.