11.02.2017 22:08:53

'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Rusya'nın El Bab'a Türk askerlerini vurması ve bunu kaza şeklinde açıklamasını eleştirdi. Caşın, 'Bir pilot bilmeden bir mevziyi vuramaz' dedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

PINAR HİLAL BALTA



Habertürk canlı yayınında konuşan Caşın şunları söyledi:



"PİLOTUN BUNU BİLMESİ GEREKİRDİ"



Böyle bir operasyonun riski ortadadır. Genelkurmay'ın açıklamasına bakıldığında, orada yerleşik bir unsur var. Hareket halinde değil.



Şimdi pilot geldi. Yaklaştı. Bunun "tank" olduğunu gördü. Rus tankı, Türk tankı ya da DAEŞ'in elindeki tank belli. O halde pilotun tankı gördüğünde Türk birliğinin orada olduğunu öngörmesi lazım.



"SORUŞTURMA GEREKİYOR"



Eğer pilot ya da ona emir veren kimse için Rus Genelkurmay'ı soruşturma başlatmalı.



Eğer siz tarihte ilk defa NATO mensubu Türkiye ile bir harekat yapıyorsanız, buradaki riskleri ortadan kaldrmanız gerkeiyor. Örneğin buradaki risklerden biriydi ve gerçekleşti: Rus uçağının düşürülmesi.



"PLANLAMA HATASI"



Bugünkü son gelen operasyon bilgilerine baktığımızda Rusya'nın uzaydan ve havadan bizim birliklerimizi izlediğini görüyoruz. O zaman pilotlarının bu konuda çok hassas olması lazım. Çünkü siz yakın hava desteği veriyorsunuz. Bu bakımdan burada ciddi bir planlama hatası olduğunu ve bunun da Rusya'dan kaynaklandığını düşünüyorum.



Üç tane vatan evladı şehit oldu. Rus Genelkurmay'ının Türkiye'yi rahatlataak adımlar atması gerekiyor. Yapılan açıklama nedir? "Türklerin orada olmadığına" yönelik açıklama yapıldı. Ben bir Havacı olarak söylüyorum: Bu yeterli değil.



"RUSYA MESAJ VERMİŞTİR AMA BÖYLE MESAJ VERİLMEZ!"



ABD, Rusya ve Suriye'nin güvenli bölge konusunda tam bir mutabakat sağlayamadığını görüyoruz. Lavrov "Bu bilgi bize ulaşmadı" dedi. Şam'dan "ABD ile işbirliğine açığız ama güvenli bölgeye sıcak bakmıyoruz" dendi. Esed yönetiminin Putin'in bilgisi dışında böyle bir açıklama yapmayacağını biliyoruz.



ABD'nin ve Türkiye'nin güvenli bölge planları uyuşmuyor. Onlar, YPG ile hareket ediyorlar.



Cumhurbaşkanımız da söyleni Kurtulmuş'tan da duyduk: El Bab'da güneye inmeyeceğiz. Sonraki yer Rakka...



Rusya mesaj vermiştir. İsmet Paşa'nın bir lafı vardır: Ayı ile yatağa girdiğinde nasıl tepeceğini bilmek lazım.



Türkiye mesajı almıştır. Fakat Rus makamlarının da böyle mesaj verilmeyeceğini bilmesi gerekir.

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