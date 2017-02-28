28.02.2017 20:21:40

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Özbekistan'da

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Narişkin'i kabulünde aşırıcılık, terör, uyuşturucu kaçakçılığı ele alındı

" Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narişkin'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narişkin'i kabulünde aşırıcılık, terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve örgütlü suçlarla mücadele meseleleri detaylı olarak ele alındı.

Mirziyoyev ve Narişkin, görüşmede Özbekistan ve Rusya'nın çağdaş tehdit ve tehlikelere karşı mücadele alanında karşılıklı işbirliğinin çok üst düzeyde olduğunu dile getirdi.

Açıklamada, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.